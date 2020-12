Schwitzen auf dem Conradsberg: Trimm-Dich-Pfad bietet zwölf Stationen

Hennigsdorf

Wer in diesen Coronazeiten zuviel überschüssige Energie hat, dem sei ein ordentliches Workout mit Abstand empfohlen. Statt momentan geschlossener Fitnessstudios stehen die Geräte auf dem Trimm-Dich-Pfad auf dem Hennigsdorfer Conradsberg Tag und Nacht bereit. Der Parcours besteht aus insgesamt zwölf Stationen. An vieren sind Gymnastik- beziehungsweise Dehn-Übungen möglich. An sechs Stationen wurden Geräte zudem aufgestellt, die passend zum Waldcharakter des Stadtparks Conradsberg aus Holz sind. Zwei Trimm-Dich-Pfad-Elemente waren bereits vorhanden und wurden in den Parcours einbezogen.

Die Auswahl an Trainingsgeräten ist vielfältig, es lassen sich nahezu alle Muskelgruppen trainieren. Die Stationen sind: Knieheber, Rumpfschwingen, Beindehnen, Balancier-Station, Hüpf-Station, Treppenlauf, Liegestütz-Station, Hangeln, Trizeps-Station, Klimmzüge (Bizeps), Bauch-Übungen und Dehnung-Kombi. Die Stationen sind ausgeschildert, die Anleitungen verstehen selbst Anfänger leicht. Neben einer Beschreibung der Übung gibt es die Zahl der empfohlenen Wiederholungen und die dabei trainierten Muskelgruppen.

Ein Wunsch im Rahmen des Bürgerhaushaltes

Der Trimm-Dich-Pfad geht auf den Wunsch eines Bürgers zurück, er wurde im Rahmen des Bürgerhaushalts aus dem Jahr 2017 realisiert. Mit 176 von 1390 abgegebenen Stimmen erzielte das Projekt damals den zweiten Platz und wurde Ende 2018 umgesetzt. Seitdem wird der Parcours von den Hennigsdorfern auch gut angenommen. Dafür wurde im Stadtpark Conradsberg der insgesamt drei Kilometer lange Parcours angelegt.

Und auch die Wege im Stadtpark sind nun auf Vordermann gebracht, sodass ein Spaziergang vor oder nach dem Training durchaus Spaß machen dürfte. Im Sommer wurden die Hauptwege zwischen Fontanestraße, Tucholskystraße und Parkstraße grundhaft erneuert.

Von Marco Paetzel