Senior aus Hennigsdorf um mehrere zehntausend Euro betrogen

Hennigsdorf

Am Montag (2. August) gegen 11 Uhr erhielt ein 85-jähriger Mann aus Hennigsdorf den Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Der Anrufer teilte dem Mann mit, dass die Enkelin des Seniors in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen sein soll, bei dem eine Person ums Leben gekommen sei. Die Enkelin, so der Anrufer weiter, befinde sich in Untersuchungshaft und könne nur gegen Zahlung einer Kaution von mehreren tausend Euro wieder aus dieser entlassen werden.

Der 85-Jährige willigte in die Zahlung ein und übergab an einem zuvor ausgemachten Treffpunkt mehrere zehntausend Euro an einen unbekannten Mann, der sich dem Senior gegenüber als Staatsanwalt ausgab. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Betruges und Amtsanmaßung.

Von MAZonline