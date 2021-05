Seniorenbeirats-Chef Harald Politz: Einer, der immer voran geht

Hennigsdorf

Die erste Impfung hatten er und Gattin Jutta am 12. April, eine Dosis BioNtech/Pfizer in der Turm-Erlebniscity in Oranienburg. „Ich habe keine Probleme, meine Frau auch nicht“, sagt Harald Politz. Das zweite Mal wird das Ehepaar dann am 19. Mai geimpft. „Dann können wir sagen, wir sind auf der sicheren Seite“, sagt der 81-Jährige. Harald Politz freut sich auf die kommenden Jahre, auf die Zeit nach der Corona-Pandemie. Gute Voraussetzungen für die Zukunft der Seniorenarbeit in Hennigsdorf, denn der Ex-Stahlerwerker ist seit 2004 Vorsitzender des Seniorenbeirates der Stadt. Den vertritt er von Amtswegen in allen städtischen Gremien, Politz ist die Stimme von 15 Seniorenvereinen und rund 8000 älteren Menschen in Hennigsdorf.

Und diese Aufgabe, das ist weithin bekannt, erfüllt er mit ordentlich Verve. Zuletzt schlug Harald Politz Anfang März im Ausschuss für Familie, Soziales und Kultur Alarm, weil der Container in der Tucholskystraße dem Bau von 50 Wohnungen der WGH weichen muss. Betroffen wäre nicht nur der Beirat, der dort seinen Raum hat, sondern auch der Geschichtsverein, die Senioren der Linken und von Verdi sowie der Stahlwerkertraditionsverein, in dem der Ex-Stahlwerker auch Mitglied ist. Politz’ Appell an die Stadtverordneten nach einer Alternativ kam an, nun steht zumindest die Pur mit Räumen in Nachbarschaftstreffs bereit. Auch die Stadtverwaltung hat Räumlichkeiten im Rathaus angeboten. Harald Politz will nun auch das Gespräch mit einem Vertreter der Hennigsdorfer Wohnungsbaugesellschaft (HWB) suchen, ob es noch andere Alternativen gebe. „Ìch bin sicher, dass wir eine gute Lösung finden werden“, sagt der Vorsitzende. Harald Politz, der ein Büro im Rathaus hat, geht gern voran. Er ist es gewohnt, zu führen. Anno 1964 fing er als Assistent im Stahlwerk an und arbeitete sich bis zum Chef des Feineisenwalzwerkes hoch. „Zur Wende haben wir dort das Licht ausgemacht.“

Die Seniorenarbeit liegt brach

Die Hennigsdorfer Seniorenarbeit, sagt er, ist wegen der Coronapandemie fast komplett zum Erliegen gekommen. Zweimal im Monat gibt es eine Telefonkonferenz mit den Vorsitzenden der einzelnen Vereine, die der Beirat vertritt. Immerhin: „Sterbefälle sind da nicht bekannt, alle sind gut über die Runden gekommen und viele sind schon geimpft.“ Es sei aber mit vielen Austritten zu rechnen, als Folge des monatelangen Lockdowns. Zwei Tanzgruppen hätten sich bereits aufgelöst, und ob die Kegelgruppe jemals wieder zusammenkomme, stehe in den Sternen. Politz und seine Mitstreiter warten nur auf den Startschuss, dass es wieder losgehen kann. „Wenn sich wieder mehr als drei Mann treffen können, wird es eine Bestandsaufnahme geben“, sagt der Vorsitzende. Er hofft darauf, dass zumindest der „Tag des Älteren Menschen“ mit den Ehrungen im Oktober im Klubhaus stattfinden kann.

Zudem hofft Politz, dass sich die Vereine wieder zeigen und Angebote machen können. Das tut Not, immerhin schrumpfen die Mitgliederzahlen stetig. Waren bei Politz’ Amtsantritt noch rund 1800 Leute in den Vereinen, sind es heute noch knapp 1000. „Es gibt Todesfälle, Umzug in Pflegeheime oder Wegzug zu den Kindern“, sagt der Ex-Stahlwerker. Doch obwohl die Bevölkerung immer älter wird, kommen zu wenig neue Mitglieder in die Seniorenvereine nach. „Es ist eine große Bequemlichkeit bei den Leuten, die Interessenlosigkeit ist unser größer Feind“, sagt Politz, der anno 2013 mit dem Gemeinwesenpreis ausgezeichnet wurde.

Politz sucht einen Nachfolger

Wie seine Zukunft aussieht, das kann Harald Politz noch nicht sagen. Bis 2022 läuft seine Amtszeit. „Es fällt mir gesundheitlich nicht mehr so leicht, die Augen und Ohren lassen nach.“ Für seine Nachfolge hat er auch eine Dame im Auge, die bereits in zwei Vereinen Kassiererin ist. Mit der Frau, deren Namen er noch nicht nennen will, will sich Harald Politz demnächst zusammensetzen. Doch selbst, wenn niemand will, steht er weiter bereit. „Ich engagiere mich eben gerne für andere Menschen“. Gelangweilt zuhause vor dem Fernseher sitzen, das will er jedenfalls nie.

Von Marco Paetzel