Serie von Taschendiebstählen bei der Oberhaveler Polizei gemeldet

Oberhavel

Am Donnerstag (18. Juni) wurden der Polizei vermehrt Taschendiebstähle gemeldet. In Hennigsdorf wurde im Geschäft „Action“ einer 81-jährigen Geschädigten die Geldbörse aus der Handtasche entwendet. In der Heinestraße in Hennigsdorf stellte eine 80-jährige Geschädigten einen Beutel mit Lebensmitteln und der Geldbörse im Treppenhaus ab, um ihr Fahrrad in den Fahrradkeller zu bringen. Als sie zurückkam, stellte sie den Verlust ihres Beutels fest. Im Nahbereich konnte der Beutel dann ohne Geldbörse aufgefunden werden. In Löwenberg wurde einer 79-jährigen Geschädigten im Aldi die Geldbörse entwendet, in der Börse befanden sich 100 Euro Bargeld.

Es entstand ein Gesamtschaden von 500 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Anzeige

Lesen Sie dazu auch: Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin finden Sie auf unserer Themenseite.

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZonline