Sie erkunden verlorene Orte: Hennigsdorfer wollen Lost-Place-Touren für Besuchergruppen anbieten

Hennigsdorf

Und dann stiegen sie hinab in die Leichenhalle, direkt an einer verlassenen Kapelle bei Saalow am Mellensee (Teltow-Fläming). „Da hing noch der Kittel neben dem Leichentisch, als wäre der Pathologe gerade erst aus dem Raum gegangen“, sagt Romano Werdien. Auf einem Schrank steht noch eine verstaubte Flasche Wofasept, ein DDR-Desinfektionsmittel – der Ort ist schon seit Jahrzehnten verlassen. Romano Werdien liebt den morbiden Charme solcher verlassenen Orte, er hat sein Hobby zum Beruf gemacht: Der 33-Jährige hat sich im Herbst 2021 mit seinen Lostplace-Touren selbstständig gemacht, die Firma heißt „Platinum-Dienstleistungen“.

Die Leichenhalle in Saalow ist schon seit Jahrzehnten verlassen. Quelle: Marco Paetzel

Und er bekommt Verstärkung: Die Hennigsdorferin Johanna Keibel (32), mit der Werdien befreundet ist, will einsteigen. Ohnehin sind die beiden schon seit Monaten unterwegs: Vom Fliegerhorst Schönwalde über das Stasi-Krankenhaus Berlin-Buch, das Heeresbekleidungsamt Bernau bis zur Goebbels-Villa oder die Hochschule der FDJ am Bogensee haben die beiden schon „Verlorene Orte“ in ganz Berlin und Brandenburg gesehen. Im Gepäck haben sie zwei Drohnen, zwei Canon-Fotokameras und drei Go-Pro-Kameras.

Lost-Place-Videos in 4K-Auflösung

Filme sind im Rahmen des Ausflüge entstanden, einige sind auf Youtube unter dem Stichwort „Platinum-Dienstleistungen“ zu sehen. Demnächst sollen mehr dazukommen, und zwar hochauflösend in 4K. Ziel ist es, so bekannt zu werden und Besuchergruppen in den „Verlorenen Orten“ herumzuführen. Die Gruppen könnten sich beim Erkunden der Orte filmen lassen – ein schönes Erinnerungsstück. „So eine Lost-Place-Tour ist immer eine Zeitreise in die Vergangenheit. Man kann sich vorstellen, wie die Menschen an den Orten gearbeitet oder gelebt haben“, erklärt Johanna Keibel. Ziel der beiden ist es, möglichst unbekannte Orte zu finden – dabei hilft auch der Austausch mit anderen Lost-Place-Fans. Zudem gibt es eine Karte mit solchen Orten im Netz, die ähnlich wie GoogleMaps funktioniert.

Das ehemalige Heeresbekleidungsamt in Bernau. Quelle: Platinum-Dienstleistungen

Die beiden Hennigsdorfer haben nun die auch Pur-Gesellschaft als Partner gewonnen, demnächst wird ein Kooperationsvertrag unterschrieben. Der Deal ist einfach: Sie erstellen für die Pur Videos vom Integrationssportfest im Mai und den Nachbarschaftstreffs in Hennigsdorf – und bekommen dafür eine Plattform, um für ihre junge Firma zu werben. „Das ist eine Win-Win-Situation. Wir als sozialer Träger profitieren von der Technik der Firma, die auf diesem Wege bekannter wird“, erklärt Pur-Koordinator Steffen Leber. Er könnte sich gar vorstellen, dass Ferienangebote der Pur für Jugendliche künftig ein Ausflug zu Lost Places sein könnte. „So kommen die Kids weg von der Konsole und raus in die Umgebung, wo es genug zu sehen gibt.“ Steffen Leber könnte sich auch vorstellen, dass ältere Menschen durch die Lost-Place-Touren nach Jahrzehnten an Orte zurückkehren, die sie noch aus ihrer Jugend kennen.

Es gibt Regeln bei der Lost-Place-Tour

Es gibt aber feste Regeln bei den Erkundungstouren. So müssen die Orte zugänglich sein, zudem darf von den Orten nichts mitgenommen und schon gar nicht zerstört oder Müll hinterlassen werden. Auch die Adresse neu entdeckter Orte sollte nicht verraten werden. „Es gibt genug Leute, die dann dort alles kaputt machen“, erklärt Romano Werdien.

Auch beim Fliegerhorst in Schönwalde waren die beiden. Quelle: Marco Paetzel

Von Marco Paetzel