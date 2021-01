Sie hält schwerst kranken Menschen die Hand: Marianne Gärtner mit dem Gemeinwesenpreis geehrt

Hennigsdorf

Der Gemeinwesenpreis, wie auch der Umweltpreis, wird jedes Jahr von der Stadt für besonders engagierte Hennigsdorfer ausgelobt. Die Auszeichnung findet normalerweise beim Neujahrsempfang im festlichen Rahmen auf der Bühne mit viel Applaus statt. Doch dieses Jahr kann die Veranstaltung coronabedingt nicht stattfinden. Marianne Gärtner erhielt im Dezember einen Brief, der sie darüber informierte, dass sie eine der Preisträger des Gemeinwesenpreises ist. „Unterschrieben war der Brief von der Gemeinwesenbeauftragten Kerstin Gröbe. Diese rief ich erst einmal vorsichtig an, denn ich war ganz überrascht“, erzählt die 78-Jährige. „Ich muss wirklich sagen, dass mich diese Anerkennung sehr berührt“, sagt die ehrenamtliche Hospizhelferin. Die bescheidene Hennigsdorferin betont aber deutlich, dass ihr Engagement in ihren Augen keineswegs eine Heldentat ist und sie auch nicht auf missionarische Weise anderen ans Herz legt, ähnliches zu leisten. „Ich habe in dieser Richtung kein Sendungsbewusstsein“, erklärt sie.

Im Kampf gegen die Einsamkeit

Ihre Motivation hat einen anderen Ursprung. „Ich wollte einfach etwas gegen diese verdammte Einsamkeit von Menschen tun“, erklärt sie. Und weil sie kein Mensch ist, der die Herausforderung scheut, setzte sie gleich dort an, wo es am meisten brennt, nämlich bei alten beziehungsweise schwerst kranken Leuten. Marianne Gärtner hatte beruflich nichts mit dem Gesundheitswesen zu tun, sondern war bis zum Ruhestand beim Lokomotivbau Elektrotechnische Werke (LEW) beschäftigt. Nachdem sie aus dem Berufsleben ausschied, hatte sie Zeit für neue sinnstiftende Aufgaben. Im Jahr 2007 stieß sie auf einen Zeitungsartikel über die Gründung des ehrenamtlichen Hospizvereins in Zehdenick. Es war der erste Verein dieser Art in Oberhavel. Entschlossen trat sie bei und ließ sich in Wochenend-Seminaren über einen Zeitraum von anderthalb Jahren zur ehrenamlichen Hospizhelferin ausbilden – und erhielt dafür auch ein Zertifikat. Parallel dazu gab es schon die ersten Einsätz ein Zehdenick, bei denen sie hilfebedürftige Menschen unterstützte. Schließlich löste sich dieser Verein auf, ein großer Teil der Mitglieder wechselte dann aber nach Oranienburg, wo sich der ehrenamtliche Verein Oberhavel Hospiz e.V. gründete, der von nun an für den gesamten Landkreis, auch den Norden, wirkte.

Anzeige

Hilfe im häuslichen Umfeld und im Pflegeheim

Unterstützung leistet Marianne Gärtner aber nicht direkt im Hospiz, sondern im häuslichen Bereich oder Pflegeeinrichtungen. Denn die knappen Plätze in den Hospizen können nur sehr wenige Sterbende in Anspruch nehmen. So können sich zum Beispiel Familien, die einen Angehörigen zu Hause pflegen, an den Verein wenden. Die hauptamtlichen Koordinatorinnen schauen dann, welcher Ehrenamtler geeignet ist, dort Unterstützung zu leisten. Wenn Marianne Gärtner dann zu einem schwer kranken Menschen kommt, weiß sie vorher nie genau, was sie erwartet. „Möchten Sie, dass ich bleibe?“, ist eine der Fragen, die ihrem unbekannten Gegenüber das Gefühl gibt, wahrgenommen und gehört zu werden, auch wenn vielleicht schon keine sprachliche Kommunikation mehr möglich ist. Schon zu Beginn ihrer Arbeit hat sie erfahren, was sich besonders gut zur Kontaktaufnahme eignet: das Essen zu reichen. Zu fragen, ob es schmeckt, und ob noch Appetit da ist. Marianne Gärtners Besuche finden nicht nur im privaten Umfeld statt. Auch Pflegeheime oder andere Einrichtungen können sich an den ehrenamtlichen Hospizverein in Oranienburg wenden. Außerdem besteht eine enge Zusammenarbeit mit den Grünen Damen, die ähnliche Arbeit in den Oberhavel Kliniken leisten.

Gespräche mit Todkranken stimmen nachdenklich

Nach ihren Besuchen, die oft auch seelisch sehr belastend sind, braucht Marianne Gärtner meist erst einmal frische Luft. Sie fährt häufig mit dem Fahrrad und kann dabei schwierige Situationen verarbeiten. Aber es gibt auch gute Gespräche, die sie glücklich stimmen. „Man muss damit zurecht kommen, dass man bei diesen Einsätzen nichts Bestimmtes erarbeitet, kein ganz klares Ziel verfolgt. Und dennoch ist es so wichtig, weil es Entlastung für andere schafft und der Einsamkeit entgegen wirkt.“ Was Marianne Gärtner immer wieder besonders ehrfürchtig macht, ist der Gedanke, dass ein Sterbender nichts mehr nachholen kann. Er kann nur noch zurück schauen. „Das zeigt mit immer wieder aufs Neue, dass jede schöne Stunde im Leben wichtig ist. Man könnte sogar sagen, dass ich durch diese Arbeit lebensbejahender geworden.“

Auf das Wohl der Mitmenschen achten

Marianne Gärtner würde sich wünschen, dass noch mehr Menschen, soweit es ihnen möglich ist, ihre Sinne schärfen für das Wohl ihrer Mitmenschen. „Das heißt nicht, dass man gleich in einen Verein eintreten muss. Das hätte ich als Berufstätige auch nicht geschafft. Aber man kann etwas tun gegen die Einsamkeit, anderen zuhören, die allein sind.“ Die Hennigsdorferin bedauert es, dass sie wegen der Corona-Pandemie lange Zeit nicht zu denjenigen gehen konnte, die ihre Hilfe dringend benötigt hätten. Dass viele alte Menschen weitgehend isoliert in Heimen oder zu Hause leben mussten. Über den Sommer hatte sich das dann wieder gelockert, jetzt ist die Lage erneut sehr angespannt. „Die Situation vieler Menschen in Pflegeeinrichtungen war aber auch vor Corona schon nicht gut. Schade, dass viele sich erst jetzt darüber Gedanken machen.“

Preisverleihung soll nachgeholt werden

Für den Gemeinwesenpreis der Stadt Hennigsdorf wurde die 78-Jährige direkt vom Hospizverein vorgeschlagen. Die Vergabekommission bestehend aus je einem Vertreter der Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung und der Gemeinwesenbeauftragten der Stadt haben sie als eine der Preisträger für 2020 bestimmt. Wann und in welchem Rahmen die Preise feierlich verliehen werden, ist noch nichtentschieden, teilt die Stadt mit.

Von Wiebke Wollek