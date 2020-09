Sie war einst Kollegin von Hedwig Bollhagen: Gerda Köhn aus Hennigsdorf feiert 100. Geburtstag

Hennigsdorf

Auch wenn heute ein 100. Geburtstag statistisch gesehen keine Sensation mehr ist, so ist es doch ein ganz besonderes Ereignis für jede Familie, die einen so betagten Menschen in ihrer Mitte hat. Und natürlich darf auch das Geburtstagskind selbst zurecht stolz auf so viele Lebensjahre sein – so erging es auch Gerda Köhn aus Hennigsdorf, die am Dienstag ihren 100. Geburtstag feiern durfte. Zu 10.30 Uhr hatte sich Bürgermeister Thomas Günther angekündigt, der längst nicht zu allen hohen Geburtstagen in seiner Stadt kommen kann. Für dreistellige Jubiläen aber nimmt er sich die Zeit. Davon gibt es jedes Jahr etwa fünf. „Einmal war ich bei einem Herren zum 106. Geburtstag, das war der älteste mir bekannte Hennigsdorfer“, sagt Günther.

Auch Bürgermeister Thomas Günther gratulierte der betagten Dame.

Damit sich die zahlreichen Gratulanten ein wenig über den Tag verteilen und die Feier nicht zu stressig für Gerda Köhn wird, hat ihre Familie im Vorfeld alles genau getaktet. Gefeiert wurde in der Gaststätte „Zu den Nußbäumen“ des Gartenvereins „Grüne Oase“, wo Gerda Köhn seit Jahrzehnten Mitglied ist und früher selbst einen Garten hatte. „Wir haben extra schon am Vormittag begonnen. Zum Mittag kommt dann auch noch ein Teil der Verwandtschaft und dann noch einmal zum Kaffee ein Schwung“, erklärt Schwiegertochter Helga Köhn. „Und dann möchte unsere Mutti bestimmt auch langsam nach Hause, um sich auszuruhen“, ergänzt Sohn Lothar Köhn. Ihr eigenes Zimmer hat die 100-Jährige in der Senioren-Wohngemeinschaft „Sorglos“ am Havelplatz 5. Dort sind rund um die Uhr Pflegekräfte im Einsatz, sodass die Versorgung gut abgedeckt und dennoch ein privater Rückzug möglich ist. „Oft sitzt sie auch mit ihrer Freundin zusammen“, erzählt Helga Köhn. Ihre Schwiegermutter hat dort alle Freiheiten, sie kann beim Kochen mithelfen, Beschäftigungsangebote nutzen oder aber die Ruhe genießen und sich zurückziehen. „Sie ist dort vor sechs Jahren sehr herzlich aufgenommen worden und richtig aufgeblüht, weil sie wieder mehr unter Menschen war“, erzählt Sohn Lothar. „Mir geht es gut“, sagt Gerda Köhn auf die Frage nach ihrem Gemütszustand. „Sie hat leider mit dem weißen Hautkrebs zu kämpfen, aber sonst geht es ihr gesundheitlich zum Glück relativ gut“, erklärt ihr Sohn.

Gerda Köhn aus Hennigsdorf feierte am Dienstag ihren 100. Geburtstag

Gerda Köhn ist 1920 als Gerda Wisotzki in Marwitz geboren und arbeitete später zusammen mit der berühmten Hedwig Bollhagen in ihrer Werkstatt. Einen Tag vor Heiligabend im Jahr 1939 heiratete sie Wilhelm Köhn, genannt Willi. Ihre drei Kinder kamen in Marwitz zur Welt. Nach Hennigsdorf zog die Familie im August 1961. Gerda und ihr Mann Willi arbeiteten schließlich beide im LEW-Werk, sie als Büroangestellte. Bis zum plötzlichen Tod ihres geliebten Mannes im Februar 1985 durch einen Schlaganfall sind beide gerne und viel verreist. Außerdem verbrachten sie viel Zeit in ihrem Kleingarten. Jedes Jahr nimmt Gerda Köhn am Rentnerfest des Vereins teil und freut sich, dass sie dort schon lange als älteste mit einem Blumenstrauß geehrt wird. Nur in diesem Jahr fällt die Veranstaltung aus. In ihrer Wohnung in der Fontanestraße 162, in die sie 1961 gezogen war, lebte sie noch bis 2014. Dann folgte der Umzug in die Senioren-WG. Gerda Köhn hat inzwischen vier Enkel, elf Urenkel und eine Ururenkelin: Baby Amy.

Von Wiebke Wollek