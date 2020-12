Sieben Corona-Fälle in Hennigsdorfer Seniorenheim – Gesundheitsamt spricht Besuchsverbot aus

Hennigsdorf

Die Corona-Pandemie wütet weiter im Landkreis Oberhavel, nun meldet das Gesundheitsamt auch Fälle in einer nicht näher genannten Hennigsdorfer Seniorenpflegeeinrichtung. Zwei Bewohner sowie eine Pflegekraft des Hauses seien mit einem PCR-Test positiv auf das Coronavirus getestet worden, heißt es. Per Schnelltest gibt es außerdem vier positiv getestete Bewohner. Für zwei Wohngruppen habe das Gesundheitsamt ein Besuchsverbot ausgesprochen. Das mobile Abstrichteam des Landkreises sei bereits am Mittwoch für weitere Testungen vor Ort gewesen, heißt es in der Mitteilung des Gesundheitsamtes.

Von Marco Paetzel