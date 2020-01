Nach OSZ-Brand: Skulpturen lagen im Löschwasser

Hennigsdorf

Es klingt wie eine Phrase. Doch in diesem Fall passt sie zu 100 Prozent. „Ich hatte Glück im Unglück“, sagt Peter Löffler. Der Veltener steht vor dem Hennigsdorfer Oberstufenzentrum, in der Hand hält er ein fünfeckiges Gebilde. Es ist das, was von Löfflers Skulputur Pentos noch heilgeblieben ist. Zwei Meter hoch war das Werk ursprünglich, 1,30 Meter maß es in der Breite. „Nun ist es fast ein Totalschaden“, sagt Peter Löffler, der die Installation 2016 gebaut hat. Grund ist der Dachbrand am Silvestertag, als mutmaßlich ein Feuerwerkskörper die Dachpappe entzündete und das Löschwasser den kompletten Mittelteil der Schule unbenutzbar machte.

In eben diesem Mittelteil hatte Peter Löffler zwölf seiner Skulpturen ausgestellt – jeweils an den Fenstern, die an den Lichthof grenzen. Seine Kunstwerke nahmen Schaden durch das Löschwasser und waren teilweise auch umgekippt und dabei auseinandergefallen – die Nägel hielten den Sturz nicht aus. Für den Schöpfer der Skulpturen war das ein Jammer. „Als ich vom Brand hörte, war ich vor allem wegen der Schule schockiert. Mein Zeug ist ja alles ersetzbar“, erklärt Peter Löffler, der 1999 selbst als Lehrer für Metallbau im Hennigsdorfer Oberstufenzentrum angefangen hatte und deshalb eine ganz besondere Beziehung zu der Einrichtung hat.

Skulpturen behutsam geborgen

Dankbar ist er, dass seine Ex-Kollegen und die Aufräumarbeiter seine Skulpturen behutsam geborgen haben. „Sonst hätten sie ja von den Aufräumkommandos auf dem Sperrmüll landen können. Das zeigt, wie gut das Team hier funktioniert und alle zusammenhalten“, sagt der Veltener Rentner. Die Werke, die Veltener Hobby-Holzkünstler im Oberstufenzentrum ausgestellt hatte, standen schon etwa drei Jahre als Leihgabe im Mittelteil. Sechs der Kunstwerke seien nach dem Brand nass geworden und müssten überarbeitet werden.„Drei Stück wurden stärker beschädigt“, erklärt der Veltener.

Mittlerweile sind alle Skulpturen in einem Lagerraum der Oberstufenzentrums untergebracht. Peter Löffler will sich nun ganz behutsam daran machen, die Werke behutsam zu restaurieren. Das aufgequollene Holz muss bearbeitet, die Teile wieder zusammengenagelt werden. „Zum Teil werde ich es im OSZ machen, zum Teil in der Werkstatt in Velten“, so Löffler, der erst 2005 die ersten Kunstobjekte zusammenschraubte – mit Fichtenbrettern aus dem Baumarkt. Er will dann wieder in der Schule ausstellen.

Von Marco Paetzel