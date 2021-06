So erleben Hennigsdorfer Studenten die Corona-Zeit

Hennigsdorf

Ineka Henning ist 34 Jahre alt, wohnt in Oranienburg und ist im dritten Semester. Sie studiert Soziale Arbeit an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin. Vor einem Jahr hat sie mit dem Studieren angefangen und kennt bis jetzt nur Online-Vorlesungen. Ihr jetziger Jahrgang besteht aus 244 Kommilitonen, pro Kurs sind sie meistens 55. In den Gruppenarbeiten ist es ihr schon passiert, dass ihr jemand abgesprungen ist und sie die Aufgaben alleine bewältigen musste.

„Es scheint einfacher zu sein, Leute im Stich zu lassen, wenn man sie nicht kennt,“ erzählt die Studentin. Gruppenarbeiten stellen eine Herausforderung für Ineka Henning dar. Man kann die Leute schwer einschätzen, dadurch dass man sie noch nie im wahren Leben gesehen hat. Gerade im Studium wünscht sie sich verlässliche Mitstudierende. Das Treffen ist eine Herausforderung, auch das funktioniert nur online und muss so geplant werden, dass alle Beteiligten Zeit haben. Die Oranienburgerin macht daher die Aufgaben aktuell lieber alleine. „Die Organisation ist auch eine Herausforderung“, sagt die Studentin. Es kam schon vor, dass ein Online-Kurs bis 12 Uhr gedauert hat und die folgende Präsenzveranstaltung in der Hochschule um 12.30 Uhr beginnen sollte. Bei einem Fahrtweg von 45 Minuten zur Hochschule ist das kaum machbar.

Ineka Henning studiert Soziale Arbeit in Berlin. Quelle: Valérie Schlott

Professor wechselte Programm

Bei dieser Herausforderung allein bleibt es nicht. Ihre Hochschule, die AHS, möchte wegen Datenschutzrichtlinien nicht mehr die Plattform Zoom verwenden und ist auf ähnliche Programme, wie Big Blue Button ausgewichen. Ineka Henning bemängelt dies: „Das Programm ist eine komplette Katastrophe, nur der Professor kann die Kamera anmachen, weil das Programm sonst die ganze Zeit stocken würde. Da ist mir und meinen Mitstudierenden Zoom deutlich lieber. Denn was bringt mir eine Vorlesung, wenn ich nur jedes dritte Wort verstehe?“ Laut der Studentin ist die Kommunikation über Zoom viel angenehmer. Es besteht die Möglichkeit, die Gruppen in sogenannte Breakout-Sessions zu schicken, in der die Studierenden in Kleingruppen, eine gemeinsame Aufgabe erarbeiten können. Das sind dann meistens vier bis fünf Studierende.

Nicht alle Professoren machen Vorlesungen, wie sie auch an der Uni stattfinden würden. Bei Ineka Henning läuft vieles asynchron ab. „Es gibt noch mehr Arbeit, aber weniger Bezug. Der Zeitaufwand ist viel höher, da ich mir Vieles selbst beibringen muss und habe zusätzlich noch eine Menge Hausaufgaben“, erzählt sie. Natürlich hat das Online-Studium nicht nur Nachteile. Ineka Henning arbeitet nämlich in einer Kinder- und Jugendgruppe in Borgsdorf. Hier verdient sie sich das Geld fürs Studium. „Mit dem Online-Studium kann ich mir meine Kurse sehr flexibel heraussuchen und damit Arbeit und Studium besser verbinden. Außerdem spart sie sich den Fahrtweg. „Wenn einer meiner Kurse um 9 Uhr beginnt, dann kann ich erst um 8.55 Uhr aus dem Bett fallen, den Laptop anschalten und bei der Vorlesung dabei sein.“

Sechstes Semester Grundschul-Bildung

Der Hennigsdorfer Philip Rzepucha kennt das Leben an der Universität ganz anders. Er ist 29 Jahre alt und studiert im sechsten Semester Bildung an Grundschulen an der Humboldt-Universität in Berlin. Das Online-Studium war erstmal ein Kulturschock für ihn. Vor Corona hat er das Sozialleben an der Uni sehr genossen, das fällt nun ganz weg. „Irgendwie ist das Studieren im Online-Modus sehr unpersönlich. Die Kurse sind groß, manchmal sind wir 100 Studierende. Viele Kommilitonen stellen die Kameras aus. Erstens sieht man dann die Mitstudierenden nicht und die Breakout-Sessions werden dadurch auch nicht gerade leichter“. Wenn Philip Rzepucha seine Kommilitonen nicht schon vor Corona aus den Präsenzveranstaltungen gekannt hätte, dann fände er das noch schwieriger. „In der digitalen Welt ist es echt schön, Menschen schon vorab zu kennen, an die man sich nun klammern kann.“ Und so versucht er jede Woche den Kontakt mit den schon bekannten Kommilitonen aufrechtzuerhalten. So richtig neue Kontakte kommen kaum dazu.

Philip Rzepucha findet den normalen Unialltag gewinnbringender. Mit den anderen Studierenden informell in der Mensa zu kommunizieren, bringt ihn oft auf gute, neue Ideen für seine Projekte. Das geschieht alles auf natürlichem Wege. „Wenn ich eine Idee brauche, dann finde ich jemanden, der dann auch mit mir darüber diskutiert. In den Online-Sessions gibt es dafür immer nur einen bestimmten Zeitpunkt. Wenn da nichts Kreatives passiert, dann ist das so.“

Vorlesungen und Videos

Die Vielfalt der Herangehensweisen an den Online-Unterricht ist enorm. Manche Professoren machen eine 90-minütige Online-Vorlesung und geben immerhin die Möglichkeit, im Anschluss an so eine Session noch 15 Minuten lang Fragen zu stellen. Andere Lehrende stellen einfach nur ein Video ein. Das hat zwar den Vorteil, dass man sich die Inhalte zeitlich unabhängig ansehen kann, damit fehlt es Philip Rzepucha aber an Struktur. Zu den Videos gibt es nämlich Aufgaben und meist eine Deadline erst am Ende des Semesters. So manch einer, der an „Aufschieberitis“ leidet, hat damit natürlich ein Problem.

Die Prüfungen sind goldwert. Es gibt sogenannte Take-Home-Examen. Diese kann man eine Woche lang zu Hause schreiben. Das ist natürlich toll und birgt die Gefahr, dass der Lerneffekt geringer ist. Philipp Rzepucha weiß, dass es erlaubt ist, bei diesen Examen Hilfsmittel zu nutzen. Dann gibt es noch mündliche Prüfungen über Moodle. Hier muss man die Aufgaben hintereinander weg bearbeiten, was nicht immer realitätsnah ist. In einer normalen Prüfung kann man erstmal die Aufgaben lösen, die man beherrscht und später nochmal zurückblättern und den Rest bearbeiten. Bei Moodle geht das nicht.

Professoren sind hilfsbereit

Trotzdem ist Philip noch motiviert. Die Professoren sind in diesen Coronazeiten besonders hilfsbereit. „Es gibt immer einen Ansprechpartner und Aufgabenmengen können diskutiert werden. Es sitzen doch alle in einem Boot. Lehrende und Studierende lernen gemeinsam, mit dieser Situation umzugehen.“

Nora Wegener, 19 Jahre alt, studiert seit Oktober 2020 Jura. Nun ist sie im 2. Semester. Sie wollte schon immer Jura studieren, ihr Vater ist ihr Vorbild. Die Studierende kennt bisher nur Online-Studieren. Für gemeinsames Arbeiten gibt es WhatsApp-Gruppen. Die Idee ist gut, die Umsetzung mittelmäßig. Es gab Kommilitonen, die bei Fragen aus der Gruppe absichtlich falsche Informationen in die Gruppe gestellt haben. Das sei nicht sozial, sagt Nora Wegener und sagt, sie fühle sich manchmal einsam.

Im ersten Semester gab es eine tolle Speed-Dating-Veranstaltung. „Da habe ich gleich drei ganz tolle Frauen kennengelernt. Mit denen bin ich immer noch befreundet. Wir haben auch eine gemeinsame Lerngruppe, in der wir uns unterstützen. Es ist schade, dass solche Veranstaltungen zum Kennenlernen nicht in allen Semestern stattfinden“. Gerade in den Online-Zeiten der Pandemie sei es so wichtig, die Interaktion zwischen den Studierenden zu stärken.

Studentin mag Online-Uni

„Ich hatte nur ein Tutorium vor Ort und da bin ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln hingefahren. Das Semesterticket lohnt sich also momentan nicht wirklich. Ich sitze die ganze Zeit zu Hause in Hennigsdorf.“

Nora Wegener mag die Online-Uni. Sie findet es von Vorteil, dass die Professoren Folien hochladen und sie diese dann später auch noch mal durchlesen kann. Sie arbeitet zwar parallel mit einem Lehrbuch, das macht das Lernen noch leichter.

Der Jura-Studiengang ist groß. An einer Online-Vorlesung nehmen 300 bis 500 Studierende teil. Nora Wegener findet es unangenehm, bei so vielen Personen die Kamera einzuschalten. Es ist erlaubt, sie auszulassen, es werden allerdings die Fragesteller priorisiert, deren Kamerabild zu sehen ist. „Die AGs sollten eigentlich aus 20 bis 25 Teilnehmern bestehen. Momentan sind es aber 120!“ Damit ist die Hemmschwelle auch größer, Fragen zu stellen, wenn so viele Teilnehmer anwesend sind.

Virtuelle Kontakte

Nach einer normalen Präsenzveranstaltung gibt es auch immer die Möglichkeit, noch mal kurz mit dem Professor zu sprechen, um die ein oder andere Frage zu klären. Bei der Online-Veranstaltung entsteht meist ein abruptes Ende. Außerdem sind alle im virtuellen Raum anwesend und die Möglichkeit mit dem Professor alleine zu sprechen, ist dann nur per E-Mail möglich. Also wieder ein virtueller Kontakt.

Eine besondere Herausforderung hatte Nora Wegener bei einer Hausarbeit im ersten Semester. Die Einführungsvorlesungen für die Fertigstellung dieser Hausarbeit waren dürftig. Dafür wurde in einer Online-Session erklärt, wie die Präsenz-Bibliothek funktioniert, die natürlich in Coronazeiten nicht nutzbar war. Die Online-Bibliothek funktionierte allerdings drei Tage lang auch nicht. Die Professoren haben aber ohne zu zögern drei Tage mehr Zeit für die Hausarbeit zur Verfügung gestellt.

Corona ist eine Herausforderung für alle - für die Studierenden und für die Professoren. Corona ist aber auch eine Chance. Nora Wegener wünscht sich die Normalität zurück, findet aber, dass der Ausnahmezustand manchmal sein darf. Sie hofft auf eine Flexibilisierung der Universität in der in Zukunft, in der all das jetzt Gelernte einfließen darf.

Von Valérie Schlott