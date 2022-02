Hennigsdorf

Comicfans, aufgepasst! In der Hennigsdorfer Stadtbibliothek gibt es seit Kurzem die bunten Heftchen zum Ausleihen. Von klassischen Superhelden-Geschichten bishin zu Fantasy-Stoff ist alles dabei. Besonders beliebt sind Klassiker wie Spiderman, Batman und Superman, aber auch die Reihen wie die „Zwerge“, „Schloss der Tiere“ oder „Die 5 Reiche“. „Wir haben bisher gute Erfahrungen gemacht. Interessant war, dass es viele ältere Nutzer gibt, die die Comics ausleihen“, erklärt Katja Wolf, die Leiterin der Hennigsdorfer Stadtbibliothek.

Einige hätten erwähnt, dass es für die Enkel sei – doch auch in der älteren Generation dürfte es viele Comicfans geben. Immerhin erschien etwa der erste Superman-Comic schon Ende der 1930er-Jahre. Es ist also ein Angebot, das gleichermaßen Jung wie Alt interessieren dürfte.

Insgesamt gibt es rund 27 000 Medien

Insgesamt 70 Comics hat die Stadtbibliothek im vergangenen Jahr angeschafft, sie alle sind so eingebunden, dass sie durchaus robust sind. „Ein Problem mit Beschädigungen nach den Leihen hatten wir deshalb noch nicht“, erklärt Katja Wolf weiter. Der Bestand soll aber auch laufend erweitert werden, um den Nutzern immer etwas Neues bieten zu können, so die Bibliotheksleiterin.

Die Comicfiguren sind in der Abteilung für Jugendliteratur zu finden. Neben Nintendo, Fantasie-Buchreihen und Hörbüchern lassen sich hier außerdem auch Spiele für die Wii-Konsole ausleihen. Und genug Zeit bietet sich für das Stöbern in den Beständen und Lümmeln in gemütlichen Lesesofas derzeit auf jeden Fall Rund 27 000 Medien stehen den Hennigsdorferinnen und Hennigsdorfern zur Verfügung. Rund 1500 regelmäßige Leser besuchen die Hennigsdorfer Stadtbibliothek, dafür stehen neben Leiterin Katja Wolf auch sechs Mitarbeitende zur Verfügung.

Mehr Informationen und Öffnungszeiten gibt es unter www.stadtbibliothek-hennigsdorf.de.

Von Marco Paetzel