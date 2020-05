Sportbootunfall im Hennigsdorfer Stadthafen

Hennigsdorf

Das Wendemanöver eines Sportbootes führte am Sonntag (17. Mai) gegen 14 Uhr zu einem Unfall. „Der Sportbootführer fuhr in den Hafen ein, um zu schauen ob die dortige Gaststätte geöffnet ist“, erläuterte Ariane Feierbach, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord, den Unfallhergang. Da die Gaststätte geschlossen war, wollte der Sportbootführer wenden, um wieder aus dem Hafen auszufahren. „Dabei schätze er offenbar den Abstand zu einem dort liegenden Hausboot und die Windverhältnisse nicht richtig ein“, so Feierbach weiter. Beide Boote kollidierten in der Folge, verletzt wurde dabei niemand. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen mit etwa 15.000 Euro beziffert. Beide Boote blieben fahrbereit, die Wasserschutzpolizei nahm den Unfall auf.

Lesen Sie dazu auch: Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin finden Sie auf unserer Themenseite.

Anzeige

Von MAZonline