Hennigsdorf

Hennigsdorf bringt Frauen ganz groß raus. Nämlich auf fast lebensgroßen Plakaten in 20 Bushaltestellen ab Montag, 1. November, im gesamten Stadtgebiet. Gezeigt werden zehn Hennigsdorferinnen, die am 28. Oktober mit dem Titel „Superheldinnen des Alltags“ von Bürgermeister Thomas Günther ausgezeichnet wurden. Das sind Frauen, die alles unter einen Hut bringen: Beruf, Alltag, Familie und daneben noch Angehörige pflegen, sich in der Nachbarschaftshilfe und im Ehrenamt engagieren.

Nach dem Motto der diesjährigen Brandenburgischen Frauenwoche „Superheldinnen am Limit“ hatte die Stadt Hennigsdorferinnen gesucht, die den Alltag mit Beruf und Familie ohne große Worte stemmen, selbstlos andere unterstützen, Mut machen und durch ihre Geschichten zum Nachdenken anregen. Vorgeschlagen wurden die Superheldinnen von Familienmitgliedern, Arbeitskollegen und Freunden. Sie kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen.

Hennigsdorf ehrt Superheldinnen, hier einige der Plakate, die am Donnerstag schon ausgestellt waren zum Fest in Nieder Neuendorf. Quelle: privat

Trainerin und Lebensmittelretterin

So ist eine Lebensmittelretterin dabei, Frauen, die sich in der Pflege und im Homeschooling engagieren, ebenso eine junge Trainerin, die zwei Jugendmannschaften ehrenamtlich betreut und sagt: „Leuchtende Kinderaugen nach einem gewonnenen Turnier. Das ist der schönste Lohn für meine Hilfe.“ Geehrt wurde auch eine Hennigsdorferin, die mit großer Hingabe in der Seniorenbetreuung tätig war. Ihr Motto: „Wenn man was aus vollem Herzen tut, sind Uhrzeiten egal. Was zählt, ist die Zufriedenheit der Menschen, für die man sich engagiert.“

Die in der ganzen Stadt sichtbaren Plakatmotive zeigen die Alltagsheldinnen, stellen sie kurz vor und beschreiben, was sie individuell antreibt.

Fest in Nieder Neuendorf

Während des festlichen Abends im Nieder Neuendorfer Restaurant „Die Buhne“ wurden den Geehrten ihre Porträts mit ihrem persönlichen Motto als Dankeschön überreicht. Dazu gab es hölzerne Ansteck-Pins mit dem gravierten Schriftzug „Hennigsdorfer Superheldin“.

„Es ist für unsere Stadt ein großer Gewinn, so engagierte Hennigsdorferinnen zu haben. Wir wollen die Superheldinnen bei uns etablieren“, Bürgermeister Thomas Günther. „Die Frauen können sich vernetzen, damit die Einzelkönnerinnen ihre Ideen bündeln und neue gemeinsame Aktionen entstehen, um den Alltag zwischen Beruf, Freizeit und Familie leichter zu organisieren.“

Nach dem Startschuss jetzt soll die Initiative im kommenden Jahr weiter ausgebaut und für das Netzwerk neue Mitstreiterinnen in Hennigsdorf gewonnen werden. Die Brandenburgische Frauenwoche 2022 soll mit weiteren Ideen ansetzen, die Arbeit der ehrenamtlichen Helferinnen zu unterstützen.

Von MAZonline