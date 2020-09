Hennigsdorf

Henningsdorf steht auf Grün: Insgesamt 95.812 Kilometer haben die 484 Radler „auf der Uhr“ und haben so tonnenweise Kohlendioxid eingespart. Denn statt mit dem Auto fuhren sie Rad. Grund für Strampelaktion vom 2. bis 22. September 2020 war, dass die Stadt Hennigsdorf, genau wie Hohen Neuendorf und Birkenwerder, bei der sportlichen Mitmachaktion „Stadtradeln“ gestartet ist.

Im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche war die bundesweite Aktion angesagt. Am 30. September um 16.45 Uhr hat Hennigsdorfs Bürgermeister Thomas Günther vor dem Rathaus die Sieger geehrt. „ Hennigsdorf ist zum ersten Mal gestartet und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ich freue mich, dass so viele Hennigsdorfer mitgemacht haben. Nächstes Jahr sind wir wieder dabei“, so der SPD-Politiker.

Bürgermeister Thomas Günther über gibt an Teamchef Marco Fiedler vom Team „SV Stahl Hennigsdorf“ eine Urkunde und einen Gutschein. Quelle: Jeannette Hix

Die meisten Kilometer mit 13.354 Kilometern auf der Uhr und damit auf Platz 1 in Hennigsdorfs Stadtranking „erstrampelte“ sich das Team „ SV Stahl Hennigsdorf“. „Allerdings hatten wir mit 60 Teilnehmern auch die meisten Radler am Start“, sagt Teamkapitän Marco Fiedler, der sich über die Dankesworte vom Bürgermeister freute und über den 50-Euro-Gutschein. „Jeder einzelne kann was für das Klima und für die Zukunft unserer Welt tun“, findet der Teamkapitän. Auch Familie Kuppe aus Hennigsdorf war im Team „ SV Stahl Hennigsdorf“ mitgefahren. „Wir arbeiten beide bei der Deutschen Bahn. Da fällt es leichter, auch mal auf’s Auto zu verzichten“, sagte Stefanie Kuppe (41).

Prämiert wurde mit den besten Fahrerdurchschnitt auch das Team „I wheel good“, wo die zwei Teammitglieder durchschnittlich je 794 Kilometer fuhren. Auch die 26 Teammitglieder der 4b der Grundschule Nord wurden prämiert. 3908 Kilometer haben sie auf der Uhr, allerdings haben die Eltern der Steppkes mitgeholfen.

Auch die Stadtverwaltung hatte sich aufs Rad geschwungen und fuhr insgesamt 8.891 Kilometer, 134 davon fuhr der Bürgermeister. Prämiert wurde auch das beste Teamfoto: Sieger sind die Männer der Freiwilligen Feuerwehr Hennigsdorf mit 34 aktiven Fahrern und 4.463 Kilometern.

Platz 2 ging an das Team „Sportis“. Die zwölf Radler nutzten die Aktion gleich für eine Radtour von Goslar über Quedlinburg, Bernburg, Lutherstadt Wittenberg und zurück nach Hennigsdorf. 471 Kilometer war jeder einzelne Radler gefahren.

Hennigsdorf kann sich in der Kategorie 10.000 bis 50.000 Einwohner über Platz 3 im Land Brandenburg freuen. Aufgerechnet auf über 50.000 Einwohner wäre das im Land Brandenburg für Hennigsdorf der 6. Platz.

Ziel der Aktion war, möglichst viele Kilometer mit dem Rad für umweltfreundliche Mobilität, Klimaschutz und mehr Lebensqualität in den Kommunen zurückzulegen. Erfasst werden diese Kilometer über eine kostenlose Tracking-App. Dabei treten die Einwohner aus Städten, Gemeinden, Landkreisen und Regionen gegeneinander an.

Übrigens: In Hohen Neudorf schwangen sich mehr als 370 Teilnehmer in 23 Teams in den Sattel. Sie legten vom 9. bis 29. August knapp 76 000 Kilometer zurück und sparten so elf Tonnen Kohlendioxid ein, wie auf www.stadtradeln.de nachzulesen ist. Auch die Ergebnisse aller anderen teilnehmenden Kommunen sind verzeichnet.

Von Jeannette Hix