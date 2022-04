Stadtwerke Hennigsdorf erhalten Preis für ihre Wärmestrategie

Hennigsdorf

Die Stadtwerke Hennigsdorf erhalten am Donnerstag, 21. April, für ihre Wärmestrategie eine hochkarätige Auszeichnung. Als Leuchtturmprojekt bezeichnet wird „Das multifunktionale Fernwärmenetz als Wärmedrehscheibe“ mit dem ZfK-Nachhaltigkeits-Award ausgezeichnet.

Der Preis wird im Rahmen des Ludwig Erhard-Gipfels, einer der größten deutschen Wirtschaftskonferenzen in Deutschland, verliehen. Der Fernsehsender N-TV überträgt die Preisverleihung ab 18.45 Uhr, über den Link www.zfk.de/livestream können Interessierte live dabei sein.

Versorgungskonzept besticht durch Nachhaltigkeit

Voraussetzung dafür, dass die Energiewende als Ganzes gelingt, ist die Dekarbonisierung des Wärmesektors: Einen Erneuerbaren-Anteil von 50 Prozent will die Bundesregierung bis 2030 erreichen, aktuell liegt dieser deutschlandweit bei rund 15 Prozent. Die Stadtwerke Hennigsdorf sind hier mit ihrem ganzheitlichen und langfristig verfolgten Versorgungskonzept schon deutlich weiter.

Dank der Nutzung von unter anderem Biomasse, Bioerdgas und Solarthermie sowie Abwärme werden rund 65 Prozent der Hennigsdorfer Fernwärme aktuell klimaneutral erzeugt, ab kommendem Jahr sollen es 80 Prozent sein.

Zwölf weitere Stadtwerke erhalten eine Auszeichnung

Mit dem Nachhaltigkeits-Award wird das Engagement kommunaler Unternehmen rund um Klima- und Ressourcenschutz gewürdigt. Neben den Stadtwerken Hennigsdorf werden zwölf weitere Stadtwerke ausgezeichnet. Verliehen wird der Preis von der Zeitung für kommunale Wirtschaft (ZfK), einem der 80 größten Fachmedien in Deutschland. Die Fachzeitung wird in Deutschland von den Top-Entscheidern in Stadtwerken, kommunalen Unternehmen und Rathäusern gelesen.

Mehr zum Nachhaltigkeits-Award sind im Internet unter:https://www.zfk.de/services/nachhaltigkeitsaward

Von MAZonline