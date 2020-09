Hennigsdorf

Diese Aktion war ein Treffer ins Schwarze. Mehr als 90 Hennigsdorfer durchkämmten am Sonnabend ihre Stadt, um weggeworfenem Müll den Kampf anzusagen. Die Veranstaltung „Stadtputz“ war ein Siegerprojekt des Bürgerhaushalts 2019, der nun durch die Stadtverwaltung gemeinsam mit den Einwohnern umgesetzt wurde. „Die Resonanz war super“, bilanzierte Daniel Eggers am Sonnabendnachmittag, „es wurde jede Menge Müll weggesammelt“. Stapelweise transportierte der Stadthof am Nachmittag unzählbare gefüllte Säcke ein. 78 waren es an der Zahl, viele der 120-Liter-Säcke waren randvoll gefüllt.

Sammelaktion in weiten Teilen des Stadtgebiets

Groß und Klein hatte sich zuvor um 10 Uhr am Rathausplatz eingefunden und Eggers Ausführungen gelauscht. Die Stadt stellte Handschuhe, Greifzangen und Müllsäcke zur Verfügung, gesammelt wurde unter anderem in Stolpe Süd, am Gemeinschaftszentrum, in der Rigaer Straße, rund um den Rathausplatz, im Albert-Schweitzer-Viertel und in Nieder Neuendorf. Die Teilnehmer lagerten die gefüllten Säcke vor Ort an den Sammelstellen, wo der Stadthof sie schließlich zur Entsorgung einsammelte. Die letzten Müllsäcke sammelten die Stadthofmitarbeiter schließlich gegen 15.30 Uhr am Rathausplatz ein.

Zur Galerie Mehr als 90 Hennigsdorfer strömten am Sonnabendvormittag zum Rathaushausplatz, um gemeinsam im Stadtbild achtlos weggeworfenem Müll den Garaus zu machen. Die Veranstaltung war ein Siegerprojekt des Bürgerhaushalts 2019 und auch in ihrer Umsetzung ein voller Erfolg. Vor allem die jungen Hennigsdorfer sind sauer über den Dreck, den manch einer hinterlässt.

Viele Familien mit Kindern, viele junge Menschen, aber auch zahlreiche Ur-Hennigsdorfer hatten sich am Sonnabend auf dem Rathausplatz eingefunden, um die Aktion zu unterstützen. Darunter auch eine Gruppe Zehntklässlerinnen des Puschkin-Gymnasiums. „Wenn ich durch Hennigsdorf laufe und den ganzen Müll sehe, bin ich echt unentspannt“, erzählte die 15-jährige Joana Seegers. „Da ich gern ein entspannter Mensch bin, mache ich heute bei der Aktion mit, um zu helfen, das Müllproblem zu lösen.“ Das hörte Claudia Schümann gern. Die Klassenlehrerin der Mädels hatte die Idee, an der Veranstaltung teilzunehmen. „Alles auf freiwilliger Basis natürlich“, wie sie lachend erzählte. „Nach der langen Corona-Zeit habe ich gegrübelt, wie wir als Klasse endlich wieder etwas Gemeinsames unternehmen können. Wandertage sind derzeit nicht möglich, aber beim Stadtputz mitzumachen, das geht. Das Ganze auch noch für diesen guten Zweck ist doch eine tolle Sache“, sagte sie und verschwand mit ihren Schülerinnen Richtung Kirchstraße.

Eine klare Meinung zum Dreck auf den Straßen hatten auch die jüngsten Veranstaltungsteilnehmer: „Wir räumen jetzt den Dreck weg, den andere einfach liegenlassen“, sagte die siebenjährige Martha-Greta Pillgrimm, bevor sie mit Greifzange und Müllsack ausgestattet losstapfte. Und auch die achtjährige Amy Fischer fand es „eklig, wenn so viel Müll rumliegt, vor allem die vielen Zigaretten. Das ist nicht gut für die Tiere.“

Selbstverständlich bei der Aktion dabei: Familie Russev mit dem zehnjährigen Emil. Quelle: Robert Roeske

Nahezu ein Pflichttermin war die Aktion indes für Familie Russev. Seit mehreren Jahren bereits sammeln Sohn Emil (10), Mama Ariane (35) und Oma Birgit (58) regelmäßig säckeweise Müll vor allem aus den Waldgebieten in und um Hennigsdorf. „Es ist toll, dass sich mehr und mehr Hennigsdorfer für das Müllproblem interessieren und selbst mit anpacken“, sagte Ariane Russev am Sonnabend strahlend. Eigens einen Kurztrip an die Ostsee hatte die Familie sogar verschoben, um bei der großen „ Stadtputz“-Veranstaltung dabei sein zu können.

Von Nadine Bieneck