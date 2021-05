Steuererklärung zu spät abgegeben: Rentner Heinz Makosch hat Ärger mit dem Finanzamt

Hennigsdorf

Ärger mit dem Finanzamt Oranienburg hat der Hennigsorfer Rentner Heinz Makosch. Er beklagt sich, dass das Amt neben Steuererklärungen für 2018,2019 und 2020 noch eine Strafsteuer in Höhe von 200 Euro verlange – wegen verspäteter Abgabe einer der Steuererklärungen. Bei jedem Geschäftsvorgang sei es üblich, im Falle von Versäumnissen eine Mahnung auszusprechen. Vom Finanzamt habe sich niemand bei ihm gemeldet. „Man lässt die unbedarften Altersrentner einfach in eine Falle tappen und kassiert dann gnadenlos“, so Makosch.

„Um Bezieher von Alterseinkünften bei ihren jährlichen steuerlichen Pflichten zu entlasten, bietet die Finanzverwaltung des Landes seit 2019 zusätzlich eine vereinfachte Steuererklärung an“, heißt es von Jana Kuste, Sprecherin des Finanzministeriums, auf MAZ-Anfrage. Die „Erklärung zur Veranlagung von Alterseinkünften“ sei auf solche Rentnerinnen und Rentner oder Pensionärinnen und Pensionäre zugeschnitten, die ausschließlich Renten oder Pensionseinkünfte beziehen. „Das Ausfüllen der Steuererklärung wird deutlich erleichtert, weil die Daten nicht mehr erklärt werden müssen, die der Finanzverwaltung bereits in elektronischer Form vorliegen. Dazu gehören die Renteneinkünfte oder Pensionen sowie Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung.

Der Papiervordruck bietet zudem die Möglichkeit, typische persönliche Abzugsbeträge, etwa für Haftpflichtversicherung, für Spenden und Mitgliedsbeiträge, Kirchensteuer, außergewöhnlichen Belastungen sowie Aufwendungen für haushaltsnahe Dienstleistungen und Handwerkerleistungen geltend zu machen.“ Die Erklärung zur Veranlagung von Alterseinkünften werde aufgrund der aktuellen Pandemiesituation auf Anforderung von den Finanzämtern übersandt und sei auch im Internet abrufbar. Bei Fragen helfen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Finanzämter gerne weiter. „Spätester Termin zur Abgabe der Steuererklärung 2020 ist der 31. Juli 2021. Wer steuerlich vertreten ist, hat sogar bis zum 28. Februar 2022 Zeit“, so die Sprecherin.

Von Marco Paetzel