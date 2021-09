Stimmen für die ZDF-Hochrechnung: Mann aus Oberkrämer sammelt Wählerdaten in Hennigsdorf

Nieder Neuendorf

„Guten Tag“, sagt Jörg Munsonius. Vor ihm steht ein älteres Ehepaar an diesem Sonntagmorgen hinter der Kita „Biberburg“ in Nieder Neuendorf. Der Mann mit dem blauen Klemmbrett unterm Arm erklärt, er helfe dabei, die 18-Uhr-Wahlprognose für das ZDF zu erstellen. „Würden Sie mir anonym fünf, sechs Fragen beantworten?“ Der Senior, der gerade erst wählen war, stutzt etwas. „Die einzige, die schreiben kann, ist meine Frau“, sagt er schließlich mit Augenzwinkern. Doch das muss Jörg Munsonius ablehnen, weil dann der Abzählrhythmus nicht mehr stimmen würde. Nur jeden Dritten, der gewählt hat, darf der 60-Jährige an diesem Sonntagmorgen befragen – und das war nun mal der Mann. Gezählt wird dabei von links nach rechts, wenn die Leute aus dem Wahllokal kommen. „Das ist wichtig, damit die Daten statistisch relevant bleiben“, sagt der Mann aus Oberkrämer.

Eigentlich ist Jörg Munsonius freiberuflicher Buchverleger. Doch bereits zum vierten Mal half er am Sonntag für die Forschungsgruppe Wahlen im Auftrag des ZDF dabei, die erste Prognose nach der Schließung der Wahllokale zu erstellen. Gegen zehn Uhr ist Munsonius schon ganz zufrieden mit seiner Ausbeute. Rund 45 Bögen haben Wähler schon ausgefüllt, ein halbes Dutzend Körbe gab es aber auch. „Manche sagen, sie müssten zur Arbeit. Andere sagen, sie wollten dem ZDF nichts verraten.“ Auch seine Frau ist an diesem Sonntag dabei, sie gibt die Ergebnisse der Umfrage in regelmäßigen Abständen einzeln per Telefon durch, damit sie in die Statistik einfließen können.

Bürgerin sieht eine Schicksalswahl

Und dann hat Jörg Munsonius wieder mal Glück. Anke Mehrholz ist die nächste dritte Wählerin, die aus dem Wahllokal kommt. Sie kniet sich sofort hin und füllt den Fragebogen aus. Gefragt wird nach der vergebenen Erst- und Zweitstimme, Geschlecht, Alter, Beruf, Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft – und der Zweitstimme bei der letzten Bundestagswahl 2017. Die 51-Jährige findet es wichtig, mitzumachen. „Wegen der Briefwahl in diesem Jahr ist es schwierig mit den Umfragen. Nur so lassen sich verlässliche erste Prognosen geben.“ Überhaupt sei es in diesem Jahr eine Schicksalswahl für Anke Mehrholz. Die Frage nach dem Klimaschutz stehe ganz weit oben, auch das Thema Lobbyismus beschäftigt die Nieder Neuendorferin.

Drinnen ist Wahlvorsteher Ralf Knur in seinem Wahllokal 20 zufrieden mit der bisherigen Wahl. Alles sei ruhig verlaufen, die Leute seien entspannt. Nach dem Frühstück habe es eine Stoßzeit gegeben, danach werde es ein bisschen ruhiger. Wie immer eigentlich. Ralf Knur muss es wissen. Es ist bereits seine sechste Wahl, bei der er mithilft. „Irgendwas muss man ja fürs Vaterland tun. Ich gehe Blutspenden und mache das hier“, so der 61-Jährige. Was die Corona-Pandemie angeht, sei alles relativ entspannt, weil der Andrang sich gut verteile. Die Stadtverwaltung habe zudem für Spuckschutz gesorgt – und das Wahllokal aus der Bibergrundschule verlegt. Dort seien die Gänge in der Pandemie schlicht zu eng, erklärt der Wahlvorsteher, dessen Wahllokal für rund 1000 Menschen Anlaufpunkt ist.

Die Wahlleiterin zieht zufriedenes Fazit

Insgesamt waren am Sonntag rund 21 000 Hennigsdorferinnen und Hennigsdorfer aufgerufen, ihre Stimme in acht Briefwahllokalen und 22 Wahllokalen möglich. Briefwähler konnten gar bis Freitag bis 18 Uhr, unter anderem im Rathaus Hennigsdorf, und am Sonnabend von 8 bis 12 Uhr ihre Briefwahlunterlagen in den bereitstehenden Briefwahlurnen einwerfen. Mit Stand von Freitagmittag lag die Anzahl der Briefwähler bei knapp 30 Prozent, also rund 6250 Briefwähler. Das sind laut Stadtverwaltung deutlich mehr als zur Bundestagswahl im Jahr 2017.

Hennigsdorfs Wahlleiterin Jutta Benesch zog am Sonntagnachmittag ein erstes zufriedenes Fazit. Ohne Briefwähler gab es bis 14 Uhr eine Wahlbeteiligung von rund 43 Prozent. Ein paar Probleme habe es aber gegeben, weil manche Wahllokale nicht mehr dort waren, wo es die Bürger seit Jahren gewohnt waren. Unter anderem wurde dieses mal nicht in der Seniorenfreizeitstätte, sondern schräg gegenüber im OSZ gewählt. „Da gab es etwas Verwirrung, aber die Wahlhelfer haben das gut hinbekommen“, so Jutta Benesch. Auch die Schlangen seien coronabedingt mitunter lang gewesen, weil nur drei Bürger gleichzeitig ins Wahllokal dürfen.

Von Marco Paetzel