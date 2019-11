Stolpe-Süd: Ein Leben hinterm Schlagbaum

Stolpe-Süd

Er steht an der Ruppiner Chaussee, irgendwo zwischen dem Kletterwald und dem Bauherrenzentrum „Aedium“. Die Autos donnern im Sekundentakt hier entlang. Zu DDR-Zeiten ging es gemächlicher zu. „Hier stand der Schlagbaum, da brauchte man einen Passierschein. Sonst ging nichts“, sagt Manfred Richter.

Zwei Grenzer mit Maschinenpistolen bewachten den Schlagbaum rund um die Uhr, bei Wind und Wetter gab es ein kleines Häuschen samt Heizkörper für die Männer. Logisch, dass sie bei der Bevölkerung verhasst waren. Auch Manfred Richter hatte Anteil an dem Wachposten: Einen Schlagbaum aus Stahl für die Fußgänger musste er Anfang der 1980er-Jahre herstellen, immerhin war er selbstständiger Schlosser in Stolpe-Süd. „Ich musste das machen, weil die sonst meine Schlosserei einfach zugemacht hätten.“

Das abgeschnittene Dorf in der DDR. Quelle: Marco Paetzel

Mit seinem Framo-Lieferwagen half Manfred Richter aber auch immer, wenn die Grenzer die Lebensmittel-Lieferanten von außerhalb nicht durchlassen wollten. „Wenn der Kollege mit Passierschein krank geworden ist, haben die sie nicht reingelassen. Dann gab es keine Brötchen, keine Milch, keine Butter für das Dorf“, so Richter. Also brachte er die Lebensmittel mit seinem Auto kurzerhand in den Ort. Ein Telefon hatte er in seinem Haus, war deshalb in solchen Fällen immer erreichbar. Goldstaub in der DDR. 7,50 Ostmark gab es für jeden Lebensmitteltransport. Darum ging es Manfred Richter aber nicht. „Wir hatten ja viele alte Leute, die auf die Lebensmittel angewiesen waren. Und einer musste es ja machen.“

Das abgeschnittene Dorf in der DDR. Quelle: Marco Paetzel

1971 zog der gebürtige Granseer mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen nach Stolpe-Süd, dem abgeschotteten Dorf bei Hennigsdorf mit seinen etwa 460 Seelen. 28 Jahre lang war der Ort an der Grenze zu Berlin-Heiligensee Sperrgebiet, eine Insel mitten in der DDR. „Die Leute haben uns gefragt, ob wir bekloppt sind, hinter einen Schlagbaum zu ziehen“, erinnert sich Manfred Richter. Doch sie hatten Hoffnung. „Kein Kaiser war ewig, und auch Erich wird nicht ewig sein!“ – diesen Spruch hatte Richters Frau Renate damals geprägt. Klar, auf den ersten Blick sei ja alles gar nicht so schlecht gewesen im Dorf. Es gab Konsum, HO, Kindergarten, Hort, Poststelle, Feuerwehr, Waldgaststätte, Arzt und einen Verwaltungssitz samt Bürgermeister – heute gibt es nichts mehr davon. „Aber du hast hier damals eben nicht jeden reinbekommen“, sagt Manfred Richter, der zu DDR-Zeiten in der Gemeindevertretung saß.

Nur mit Passierschein kam man in die Ortschaft. Quelle: Archiv

Vier Wochen vorher musste man beantragen, wenn man Besuch von außerhalb empfangen wollte. Im Sommer 1979 starb Richters Sohn Eckhard, mit 18 Jahren brach er sich beim Baden im Stechlinsee den vierten Halswirbel. Sechs Wochen lag er im Krankenhaus, bevor er für immer einschlief. Bei der Trauerfeier sollte auch die Cousine von Manfred Richters Frau Renate aus Frankfurt am Main ins Dorf kommen – alles war rechtzeitig beantragt. Doch der zuständige Volkspolizist in Oranienburg habe dann einfach gesagt, man mache sich doch nicht lächerlich und lasse hier Leute aus dem Westen rein. „Und dieser Mensch ist dann auch noch geflüchtet!“, schimpft Manfred Richter.

Jahrzehnte sind seitdem vergangen, die Mauer ist gefallen. Am 13. Januar 1990 waren 50 000 bis 60 000 Menschen aus Berlin und dem Kreis Oranienburg zusammengeströmt. Damals wurde die Ruppiner Chaussee geöffnet, der Weg zwischen Stolpe-Süd und Heiligensee war wieder frei. Es war ein Volksfest. Heute, fast 30 Jahre später, hat sich der Ort stark verändert. „Früher brauchtest du hier keine Tür abzuschließen, hier wurde nichts gestohlen. Es war ein ruhiges, entspanntes Leben hier. Nach der Wende haben wir dann doch abgeschlossen“, erklärt Leo Mrugalla, der 1977 nach Stolpe-Süd zog und täglich mit dem Passierschein ins Stahlwerk nach Hennigsdorf fuhr.

Leo Mrugalla, der 1977 nach Stolpe-Süd zog, fuhr täglich mit dem Passierschein ins Stahlwerk nach Hennigsdorf. Quelle: Marco Paetzel

Dennoch, sagt Mrugalla, sei das Leben im Ort heute besser als früher – denn man wurde immer überwacht. Einmal pflückte er im Garten Obst und vergaß, die Leiter wieder in den Schuppen zu stellen. Mitten in der Nacht klingelten die Grenzer und forderten die Familie auf, die Leiter sofort wegzuräumen oder anzuschließen. Es hätte ja jemand fliehen können. Und als Leo Mrugalla im Fasanenweg anbauen wollte, habe es bei der Baugenehmigung für den Keller ordentlich gehakt. „Man hat mir gesagt, dass ich nur 400 Meter von der Mauer entfernt wohne. Man könnte ja einen Tunnel buddeln“, erinnert sich der Familienvater.

Auch heute lebt er mit seiner Frau Monika in Stolpe-Süd, das seit 1998 zu Hennigsdorf gehört. Viele neue Häuser wurden gebaut, es gab ordentlich Zuzug. „Dadurch ist es sehr anonym geworden. Fast 70 Prozent neue Leute wohnen hier, die meisten sind für uns namenlos“, sagt Mrugalla. Immerhin gebe es aber noch drei, vier Alteingesessne, die er regelmäßig trifft. Genau wie einige Zugezogene, mit denen sich der 60-Jährige gut versteht.

Auch Schmiedemeister Manfred Richter, längst im Ruhestand, sieht das so. Den Reformationstag feierte er am Lagerfeuer an der Rehschneise – nicht weit vom Wald entfernt. Es ist eine schöne Tradition geworden. „Da kommt dann immer die ganze Straße zusammen, und jeder bringt etwas mit.“ Und man tauscht sich aus – auch über alte Zeiten.

Von Marco Paetzel