Stolpe: Prügelei in Unterkunft für Geflüchtete

Hennigsdorf

In einer Unterkunft für Geflüchtete in Stolpe klopfte ein 33-jähriger Bewohner aus dem Tschad Mittwoch gegen 1.15 Uhr an die Zimmertür eines 39-jährigen Mannes aus Somalia. Als dieser öffnete, schlug der 33-Jährige den Mann unvermittelt, so dass dieser verletzt wurde. Hinzugerufene Polizeibeamte nahmen den Angreifer in Gewahrsam, da er aggressiv war und herumschrie.

Eine Strafanzeige wegen Körperverletzung wurde aufgenommen. Der 39-Jährige musste zunächst nicht medizinisch versorgt werden.

Von MAZonline