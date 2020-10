Es waren Stunden voller Angst, die Stefanie Neubart und ihre Familie aus Stolpe-Süd am 3. Oktober durchlebten. Die Familienhündin Eowin befand sich in einem äußerst kritischen Zustand in einer Berliner Tierklinik, möglicher Weise wurde sie vergiftet. Andere Hunde aus der Region hatten weniger Glück.