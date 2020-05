Streit um Fontanestraße: Hennigsdorfer Stadtverordnete beschließen Ausbau mit Fahrradschutzstreifen

Hennigsdorf

Ganze 14 Änderungsanträge zum Projektbeschluss über die grundhafte Erneuerung der Fontanestraße hatten die Hennigsdorfer Stadtverordneten am Mittwoch auf der Tagesordnung. Die erste Sitzung während der Corona-Pandemie wurde vom Rathaus ins Stadtklubhaus verlagert, damit Sicherheitsabstände eingehalten werden können. Sämtliche Teilnehmer mussten Mundschutzmasken tragen. Schon Monate zuvor regte sich großer Widerstand einiger Fraktionen, wie Die Linke und Die Unabhängigen über die von der Verwaltung vorgeschlagene Variante zum Ausbau der Fontanestraße. Nach langen hitzigen Diskussionen konnte schließlich doch der Vorschlag der Verwaltung eine Mehrheit finden – mit 20 Ja-Stimmen und 13 Nein-Stimmen. Die Stadtverordneten stimmten namentlich ab, enthalten hatte sich niemand.

Kritik an Schutzstreifen

Wie die Marwitzer Straße soll nun auch die Fontanestraße Schutzstreifen für Radfahrer erhalten. Gegen diese Variante hatte die Fraktion Die Unabhängigen gekämpft – mit selbst erstellten Zeichnungen, Umfragen im Internet und einem unfangreichen Änderungsantrag, der letztlich abgelehnt wurde. „Nun wird die Fontanestraße zur Marwitzer Straße 2.0“, beklagte auch Heiko Piske ( Die Linke).

Die Hennigsdorfer Stadtverordnetenversammlung tagte wegen Corona im Stadtklubhaus Quelle: ENRICO KUGLER

Andere Anträge hingegen konnten eine Mehrheit finden. Auf Initiative der SPD wird die Gestaltung des Übergangs zwischen den Knoten Nauener Straße und Parkstraße zurückgestellt. Die Planungen werden vorerst ohne diesen Abschnitt weitergehen. Hier sollen verschiedene Varianten geprüft werden. Ein weiterer Änderungsantrag, den die Fraktionen CDU und B90/ Die Grünen einreichten, wurde ebenfalls angenommen. Danach soll die Fahrbahn möglichst durchgängig in einer Breite von 8 Metern errichtet werden. Innerhalb dieser Fahrbahn werden beidseitig Schutzstreifen für Radfahrer von je 1,50 Meter Breite mit entsprechenden Piktogrammen markiert.

Keine beengten Verhätnisse

„Bei der von der Verwaltung vorgesehenen Fahrbahnbreite von 7,50 m sind Pkw, Lkw und Busse im Begegnungsfall gezwungen, die Schutzstreifen für Radfahrende mitzubenutzen. „Durch diese beengten Verhältnisse können die Schutzstreifen ihren beabsichtigten Zweck nicht erfüllen. Wenn Radfahrende sich auf den Schutzstreifen nicht sicher fühlen, werden sie sie nicht benutzen, sondern auf die Gehwege ausweichen. Zudem kann es zu Verzögerungen im Linienbusverkehr kommen, wenn Busse hinter Radfahrenden herfahren müssen, weil sie nicht mit ausreichendem Abstand an ihnen vorbeifahren können“, heißt es in der Begründung.

Fördermittel auf der Kippe

Hätte sich die Stadtverordnetenversammlung für eine stark veränderte Variante des Ausbaus entschieden, so wie von den Unabhängigen gefordert, so würden auch die Fördermittel auf der Kippe stehen. „Für einen neuen Förderantrag würden wir keinen Bescheid vor Sommer 2021 bekommen“, erklärte Fachbereichsleiter Daniel Stenger. „Dieser wäre aber die Voraussetzung für den Beginn der Ausschreibungen.“ Somit hätten sich die Bauarbeiten auf der Fontanestraße zeitlich immer mehr dem Abriss der Bahnbrücke an der Marwitzer Straße genähert. Während dieser Zeit soll jedoch die Fontanestraße als Umleitungsstrecke genutzt werden. Womöglich hätte sich der Ausbau der Fontanestraße dann noch um fünf Jahre verschoben. Diese Gefahr konnte jedoch durch den Beschluss der Stadtverordneten am Mittwoch abgewendet werden.

Von Wiebke Wollek