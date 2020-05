Hennigsdorf

Am Mittwochnachmittag (28. Mai) gegen 14:30 Uhr kam es auf dem Bahnhofsgelände Hennigsdorf zunächst zu einer verbalen Streitigkeit zwischen zwei Männern. Im weiteren Verlauf eskalierte der Streit in eine körperliche Auseinandersetzung, wobei sich die Kontrahenten zunächst gegenseitig mit Glasflaschen bewarfen. Durch Zeugen alarmierte Polizeikräfte konnten vor Ort nur noch einen der Beteiligten antreffen. Der 21-jährige Mann gab an, dass er in den Bauch getreten wurde. Eine ärztliche Behandlung lehnte er jedoch ab.

Von MAZonline