Sturz bei Glatteis: Hennigsdorfer Rentnerin sucht Bürger, die ihr halfen

Hennigsdorf

Es war offenbar spiegelglatt, als die Senioren Margit Woog am Dienstag, 29. Dezember des vergangenen Jahres, gegen 9 Uhr in der Marwitzer Straße in Hennigsdorf unterwegs war. „Sie ist an der Ampel abgestiegen, weil es rot war. Als sie bei Grün dann wieder losfahren wollte, ist sie beim Aufsteigen gestürzt“, erklärt Steven Woog, der Sohn der 74-Jährigen. Auf der Facebook-Seite „ Hennigsdorf verbindet“ hat seine Tochter Angelique Woog den Vorfall an der Rigaer/Ecke Marwitzer Straße nochmals geschildert, um jene Menschen zu finden, die der gestürzten Rentnerin in dieser schweren Situation zur Hilfe kamen.

„Es waren zwei Leute, die meiner Mutter geholfen haben“, erklärten Steven Woog am Montag auf MAZ-Anfrage. Ein Mann habe zunächst versucht, die gestürzte Rentnerin aufzuheben, was er aber nicht gleich schaffte. „Dann hielt noch eine Frau in ihrem Auto an. Sie war so freundlich, zu helfen und meine Mutter dann in die Notaufnahme des Hennigsdorfer Krankenhauses zu fahren“, erklärt der Sohn weiter. Dort stellten die Ärzte dann fest, dass sich die Seniorin beim Sturz an der Ampel einen Beckenbruch zugezogen hatte.

Sie ist auf dem Weg der Besserung

Heute ist Margit Woog aber schon wieder auf dem Weg der Besserung. „Sie läuft zuhause schon an Krücken, kriegt regelmäßig Physiotherapie und lernt wieder langsam das Treppensteigen“, erklärt Steven Woog. Überhaupt sei seine Mutter für ihr Alter erstaunlich fit, fahre jeden Tag 20 bis 50 Kilometer mit dem Fahrrad – meistens führt die Runde über Schönwalde und dann im großen Bogen zurück nach Hause.

Freuen würde sich die Familie, wenn sich die Retter schnell melden würden. Zum einen geht es darum, dass sie als Zeugen fungieren könnten. „Und natürlich wollen wir uns auch bei den Menschen bedanken, die meiner Mutter so schnell geholfen haben“, sagt der Sohn. Wie die beiden Retter aussahen, daran könne sich Margit Woog kaum erinnern – zu groß waren Schmerz und Schock nach dem Sturz.

Steven Woog ist froh, dass es Menschen gab, die seiner Mutter sofort halfen. Immerhin hatte sie sich ja eine schwere Verletzung zugezogen und musste umgehend behandelt werden. „So schlimm ist es dann mit der Menschheit noch nicht geworden, dass jemand auf der Straße liegt und niemand hilft“. Für Hinweise zu den Rettern ist er unter 0176/43436323 erreichbar.

Von Marco Paetzel