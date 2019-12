Hennigsdorf

Der Tanztee im Hennigsdorfer Stadtklubhaus ist mittlerweile zu einem Geheimtipp geworden. Er bietet jung gebliebenen Singles und Paaren die Möglichkeit, bei Kaffee, Kuchen und guter Musik zu tanzen. Für Musik sorgt der stadtbekannte DJ Peter Ott und für die Bewirtung das Restaurant „Zum Blockhaus“. Tee und Kaffee so viel wie jeder Besucher möchte und ein Stück Kuchen sind im Eintrittspreis von 9 Euro enthalten. Am Donnerstag, 9. Januar, findet in der Zeit von 15 bis 18 Uhr die erste Tanztee-Veranstaltung im neuen Jahr statt. Auch den 6. Februar, 5. März. 2. April und 7. Mai 2020 können sich Tänzerinnen und Tänzer schon jetzt vormerken. Anmeldungen werden unter (03302) 802921 oder jsatory@hennigsdorf.de entgegen genommen. Kurzentschlossene können die Eintrittskarten auch an der Tageskasse erwerben. Das Stadtklubhaus befindet sich an der Edisonstraße 1.

Von MAzonline