Nieder Neuendorf

Durch eine Vielzahl von Bürgerhinweisen wurde bekannt, dass in der Vergangenheit mehrere Fahrräder von einer Brücke in den Havelkanal geworfen wurden. Kräfte der Wasserschutzpolizei und Taucher der Technischen Einsatzeinheit bargen am Donnerstag (27. Februar) zwischen 9 und 12 Uhr drei Fahrräder, zwei Metallschilder, Fahrradteile und zwei Metallstangen. Die Funde wurden an das zuständige Ordnungsamt übergeben.

Von MAZonline