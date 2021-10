Terror in der Geyer-Straße: Hohen Neuendorfer soll Nachbarn mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben

Hohen Neuendorf

Es muss eine schwere Zeit gewesen sein für einige Anwohner der Florian-Geyer-Straße in Hohen Neuendorf. Deren Nachbar J. saß am Mittwoch vor dem Amtsgericht Oranienburg: Am 17. Juni 2020 soll er auf das Grundstück des neuen Nachbarn R. gestürmt sein und ihn zweimal mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Zudem soll der Angeklagte zwischen Januar und April 2020 anderen Nachbarn zugesetzt haben: Am 9. Januar 2020 soll er der Nachbarin S. dreimal „Du dumme Sau“ gesagt haben; am 17. Januar 2020 dann soll J. den Nachbarn M. am Jackenkragen gepackt haben, bis er keine Luft mehr bekam. Zudem habe der Angeklagte J. am 17. April 2020 noch einen fauligen Apfel in Richtung der Nachbarin S. geworfen, der sie knapp verfehlte. Am 30. April dann habe er diese Nachbarin noch als „Fotze“ bezeichnet.

Die Staatsanwältin erklärte am Ende der Verhandlung, Nachbarschaftsstreitigkeiten seien hier vollends eskaliert. Sie forderte eine Geldstrafe von 220 Tagessätzen zu je 30 Euro für den Angeklagten. „Was Sie da verbreiten, ist Terror!“, erklärte der Anwalt des R., der als Nebenkläger auftrat. Er forderte ein Schmerzensgeld von 2500 Euro. Der Anwalt des J. erklärte, sein Mandant werde als Buhmann und Aggressor dargestellt – und forderte Freispruch. Ein Urteil wird erst am Dienstag, 2. November, verkündet, erklärte die Richterin.

Mit der Faust ins Gesicht geschlagen

Der Angeklagte, der seit den 1990er-Jahren unter anderem mehrfach wegen Beleidigung, Nötigung und Körperverletzung verurteilt wurde, wollte sich zu Beginn der Verhandlung nicht äußern. Der betroffene Nachbar R., den er geschlagen haben soll, sagte dagegen aus. Im Frühjahr 2018 habe er ein Grundstück in der Florian-Geyer-Straße gekauft, das genau gegenüber dem Grundstück des J. liegt. Der neue Nachbar war gerade dabei, eine Fläche für die Munitionsfindung freizumachen, um auf dem Grundstück bauen zu dürfen. Als er fast fertig war, habe sich besagter Nachbar genähert und gefragt, warum R. seine Frau im Internet beleidigt habe.

Als dieser ihn bat, das Grundstück zu verlassen, habe J. nach seinem Arm gegriffen und gesagt: „Du weißt wohl nicht, wer ich bin. Ich bin bei den Hell’s Angels.“ Dann habe er R. mit der Faust auf Mund und Auge geschlagen. Er habe ein blaues Auge davongetragen, sein Schneidezahn habe später gezogen werden müssen. „Es ging mir nicht gut, und da ich selbstständig bin, habe ich Einkommensverluste von etwa 6000 bis 7000 Euro hinnehmen müssen.“ Der angeklagte J. habe indes behauptet, der Betroffene habe ihn ins Auge gestochen und mit einem Beil bedroht – das stritt der neue Nachbar R. allerdings ab.

„Ich mach dich fertig, du Schwein!“

Auch danach habe es immer wieder Drohungen von J. gegeben. Einmal habe er sich von hinten angeschlichen und gesagt „Ich mach dich fertig, du Schwein!“, so R., der in diesem Monat erst sein neues Haus bezieht. Es sei ihm so vorgekommen, als habe der Angeklagte nicht gewollt, dass jemand auf dem Grundstück baut. Im Oktober 2020 habe dann jemand „Property of Bandidos MC“ geklebt – ebenfalls ein Rockerclub. „Ich habe befürchtet, dass meinem Sohn, mir oder dem Grundstück etwas zustößt.“

Der Anwalt des Angeklagten wollte wissen, warum R. eine negative Rezension über die Firma der Ehefrau des Angeklagten geschrieben habe: „Furchtbar unhöflich und ein widerlicher Mensch“, habe sie gelautet. Der neue Nachbar erklärte, es seien schon vor dem Vorfall Schilder auf seinem neuen Grundstück beschmiert worden, unter anderem deshalb habe er die Rezension geschrieben.

Ein Apfel und ein Böller flogen in die Gärten

Auch die Nachbarin S. sagte aus. Den Angeklagten kennt sie seit 2003. Am Anfang sei die Nachbarschaft normal gewesen, man habe sich geholfen. „Es kippte, als wir merkten, dass er sehr aggressiv reagiert“, so S. Immer wieder dann habe J. Beleidigungen herübergerufen – Worte wie „Nutte, Fotze, Schlampe“, so die Zeugin. Immer wieder würden – noch bis heute – Gegenstände vom Nachbargrundstück herüberfliegen, zuletzt etwa Fleischstücke, eine Kerze oder ein Schuh. Als J. einmal ein Taschentuch über den Zaun schmiss, habe sie ihn gefragt, ob er es wiederhaben wollte. „Da sagte er: Halt die Fresse, du dumme Fotze“, erklärte die Nachbarin S. vor Gericht. Auch einen faulen Apfel habe Nachbar J. mit Wucht zu ihr herübergeschleudert. „Er kam ziemlich scharf neben meinem Kopf geflogen“, so die Nachbarin. Und: „Einmal hat er mir noch gesagt: Ich krieg dich noch.“ Zudem würden sie und ihr Mann von ihm als Alkoholiker, Judenhasser oder Pädophile bezeichnet. S. erklärte noch, sie lebe bis heute in Angst vor ihrem Nachbarn.

Auch der Zeuge M.,ebenfalls ein Nachbar, sagte aus, vom Grundstück des Angeklagten sei Heiligabend 2019 ein Böller in seinen Garten geflogen und nur knapp neben seinem Hund explodiert. Am 17. Januar 2020 dann sei er abends mit dem Tier die Heiligenseer Straße heruntergelaufen. Der Angeklagte sei ihm mit dem Auto begegnet und habe erklärt, das mit dem Böller sei sein Sohn gewesen. M. habe erwidert, er müsse dann wohl mal mit dem Sohn reden – woraufhin J. aus dem Auto sprang, ihn am Jackenkragen gepackt und zugedrückt haben soll, sodass er Luftnot bekam. „Er sagte, dass niemand zu ihm aufs Grundstück kommt“, sagte M. aus. Schon seit 2012 werde er von seinem Nachbarn beschimpft und bedroht. Unter anderem Melonen, Wurst, Brötchen oder Abfälle würden in den Garten fliegen.

Eine Nachbarin sah die Sache völlig anders

Völlig widersprüchlich zu den Aussagen der anderen Nachbarn war die Einlassung einer weiteren Anwohnerin der Straße. Die H., sagte aus, sie habe nach den vorgeworfenen Faustschlägen vom 17. Juni 2020 zwei blutige Männer auf der Straße gesehen: R. habe im Gesicht geblutet, der angeklagte J. am Auge und am Bein – dabei hatte der angegriffene Nachbar R. ausgesagt, sich nicht gegen den J. gewehrt zu haben, weil er nach den Faustschlägen gleich zu Boden gegangen sei. Die Zeugin H. zeichnete das Bild einer zerrütteten Nachbarschaft, in der sich die Leute gegenseitig filmen. Speziell die Kinder würden darunter leiden. Negative Dinge in Zusammenhang mit dem angeklagten J. habe sie aber nie erlebt.

