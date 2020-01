Hennigsdorf

Ein Fall von Tierquälerei ereignete sich am Dienstagnachmittag am Hennigsdorfer Stadthafen. Bei Annäherung an einen 58-jährigen Angler von Seiten der Wasserschutzpolizei gegen 14.25 Uhr zog der Angler seine Angel ein, nahm einen Köderfisch vom Haken und steckte diesen in seine Hosentasche. Bei der anschließenden Fischereikontrolle durch die Beamten wurde er aufgefordert den Fisch vorzuzeigen. Daraufhin holte er einen lebenden Fisch aus der Tasche. Geständig räumte der 58-Jährige ein, diesen als Köderfisch genutzt zu haben. Eine erforderliche Angelberechtigung konnte durch den Mann vorgelegt werden. Gegen den Angler wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Tierquälerei eingeleitet.

Von MAZonline