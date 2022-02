Tödliche Schüsse auf Hennigsdorfer Familienvater: Mordkommission gelingt Durchbruch bei Ermittlung

Hennigsdorf/Berlin

In dem Fall des Hennigsdorfers, der nach Schüssen in Berlin-Gesundbrunnen am 13. Januar starb, gibt es nun offenbar einen Durchbruch. Mitarbeiter der 8. Mordkommission des Berliner Landeskriminalamt haben einen 61-jährigen türkischen Staatsbürger festgenommen. Er sei dringend verdächtig, den 47-jährigen Hennigsdorfer Familienvater in der Kühnemannstraße in seinem Auto erschossen zu haben. Die beiden Männer sollen sich nach Angaben der Polizei gekannt haben.

Die Einsatzkräfte hatten den mutmaßlichen Mörder am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr in einer Wohnung in Berlin-Wedding festgenommen und ihn in Polizeigewahrsam genommen. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern noch an, wie ein Sprecher der Polizei auf MAZ-Anfrage erklärte. Zuletzt hatte es immer wieder Hinweise aus der Bevölkerung gegeben, die den Ermittlern bei der Aufklärung der Tat helfen könnten. Ob eine dieser Hinweise nun zur Ergreifung des Täters geführt hatte, das konnte der Polizei-Sprecher nicht sagen.

Es braucht weiterhin Hinweise

Die 8. Mordkommission ist aber auch weiterhin auf Hilfe aus der Bevölkerung angewiesen, um den Fall aufzuklären. Sie hat folgende Fragen: Wer hat am 13. Januar 2022 verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem abgebildeten Mann oder dem dargestellten Fahrzeug gemacht? Wer hat den BMW mit dem amtlichen Kennzeichen OHV-CB 473 am 13. Januar 2022 gesehen und kann Angaben zu möglicherweise weiteren Fahrzeuginsassen machen? Wer hat am 13. Januar 2022 zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr verdächtige Beobachtungen in der Kühnemannstraße gemacht und sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet? Wer kann sonst sachdienliche Angaben machen?

Hinweise richten Sie bitte an die 8. Mordkommission unter der Telefonnummer 030/46 64 91 18 88, per E-Mail an lka118-hinweis@polizei.berlin.de, an die Internetwache der Polizei Berlin oder an jede andere Polizeidienststelle.

Von Marco Paetzel