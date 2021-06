Transporter kracht auf der A 111 bei Hennigsdorf in die Leitplanke

Hennigsdorf

Noch einmal Glück hatte der Fahrer eines Transporters aus Berlin bei einem Unfall auf der A 111 bei Hennigsdorf.

Das Fahrzeug war stark beschädigt. Quelle: Statusvier.de

Am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr war er dort mit seinem Van mit Anhänger dran in Richtung Berlin fahrend von der Fahrbahn abgekommen und in die Leitplanke gerauscht. Glücklicherweise hat er sich dabei nicht verletzt. Der Verkehr war in Richtung Berlin zeitweilig stark beeinträchtigt.

Bis in die Nacht hinein mussten die Feuerwehrleute an der Leitplanke arbeiten. Quelle: Statusvier.de

Laut Angaben der Polizei war der 63-jährige Fahrer des Wagens offenbar zu schnell unterwegs. Da bei dem Unfall Flüssigkeiten ausgetreten waren und die Leitplanke auf einer Länge von 20 Metern stark beschädigt war, mussten die hinzugerufenen Feuerwehrleute aus Hohen Neuendorf, Borgsdorf und Bergfelde mit Mitternacht arbeiten, um die Fahrbahnen wieder für dem Verkehr herzurichten.

Der Transporter war nicht mehr fahrbereit.

Von MAZonline