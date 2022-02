Trauer um Monika Tansina: Ehemalige Rathaus-Mitarbeiterin und Jugendklub-Leiterin verstorben

Hennigsdorf

Lange Jahre war sie das Gesicht der Kultur im Hennigsdorfer Rathaus. Nun ist Monika Tansina, Jahrgang 1959, gestorben. Bereits vor einigen Jahren war sie früh in den Ruhestand gegangen, ihr war damals Michael Glinka im Hennigsdorfer Rathaus nachgefolgt. Unter ihren ehemaligen Kollegen in der Verwaltung herrscht in diesen Tagen natürlich große Trauer. „Frau Tansina war viele Jahre an verantwortlicher Stelle in der Stadtverwaltung Hennigsdorf beschäftigt, zuletzt als Fachdienstleiterin des Kulturbereiches“, erklärt Martin Witt, der stellvertretende Bürgermeister der Stadt am Freitag auf MAZ-Anfrage.

„Ihr großer Ideenreichtum sowie ihre fachliche und soziale Kompetenz machte Sie zu einer anerkannten und hochgeschätzten Kollegin. Den Angehörigen drücken wir unser tiefes Mitgefühl aus und werden ihr ein gebührendes Andenken bewahren“, erklärte Martin Witt weiter.

Bis 1995 leitete sie den Jugendklub

Bekannt dürfte Monika Tansina außerdem vielen aus ihrer Zeit als Mitarbeiterin im Jugendclub in Hennigsdorf-Nord gewesen sein. Ende der 1980er-Jahre waren Betreuer und Jugendliche vom Klub „La Papp“, wegen seiner leichten Bauweise so genannt, in den Ex-Jugendclub des Stahlwerks gezogen, den die meisten nur „Klotz“ riefen.

Bis Mitte der 1990er-Jahre hatte sie den Klub geleitet, damals noch unter ihrem alten Namen Blochel. „Sie war durch ihre Art einfach immer für unsere Sorgen und Nöte da“, erinnert sich der heutige Pur-Koordinator Steffen Leber, der damals einer der Jugendlichen im Klub war. Man habe sich immer auf die Leiterin verlassen können.

Die Zusammenarbeit war immer gut

„Sie hat immer darauf geachtet, dass die Jugendlichen den Klub selbstständig leiten, da hat sie uns schon vertraut“, erklärt Steffen Leber weiter. Ihre Wege kreuzten sich dann nochmal im Leben: Als Steffen Leber 2015 die Nachfolge von Gudrun Bergmann bei der Hennigsdorfer Pur-Gesellschaft antrat, hatte er wieder viel mit Monika Tansina in der Stadtverwaltung zu tun. Man habe immer gut zusammengearbeitet.

Von Marco Paetzel