Über Weihnachten: Einbruch in Hennigsdorfer Kita

Hennigsdorf

Unbekannte Personen sind während der Weihnachtszeit in die Kindertagesstätte der Spandauer Allee eingebrochen. Diese war letztmalig am 23. Dezember geöffnet. Am Montag (28. Dezember) zur Mittagszeit kontrollierte eine Mitarbeiterin die Räumlichkeiten, da es am Vortag gegen 17 Uhr zu einer Alarmauslösung gekommen war. Während der Kontrolle durch die Mitarbeiterin wurden im Gruppenraum Beschädigungen an der Terrassentür festgestellt. Ein Schrank wurde durch unbekannte Personen geöffnet und die Schublade auf dem Boden abgelegt. Der Schaden beläuft sich derzeit auf etwa 50 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline