Ulrich Lippka trägt seine Maske aus Rücksicht auf andere 

Hennigsdorf

„Für mich ist ganz klar: lieber die Maske auf!“ Ulrich Lippka will sich und andere schützen und hat wenig Verständnis für Menschen, die sich nicht an die Regeln halten. „Die allermeisten haben es ja begriffen und halten sich ja dran. Es gibt ja ein paar Leute, die man hier beim Einkaufen trifft, die dann behaupten, sie seien vom Arzt von der Maskenpflicht befreit worden. Das finde ich nicht in Ordnung, allen anderen gegenüber.“

Der 84-Jährige findet, man müsste im Supermarkt große Bild-Tafeln aufstellen, mit den Bildern von den Menschen auf der Intensivstation, die um ihr Leben kämpfen. „Dann würden sich die Leute mal Gedanken machen. Es ist eben leider keine einfache Grippe.“

Er selbst sei bisher verschont geblieben, habe eine kranke Frau zu Hause, die er pflege. „Da ist die Angst natürlich groß, dass man da das Virus mitbringt. Um sich und andere zu schützen, ist die Maske ein wirksames Mittel.“

Von Till Eichenauer