Unbekannte stehlen zwei Motorräder in Hennigsdorf

Hennigsdorf

Unbekannte haben in Hennigsdorf zwei Motorräder gestohlen. In der Nacht zum Dienstag entwendeten die Diebe eine Yamaha mit dem Kennzeichen 828KIN in der Parkstraße. Der Schaden beträgt 550 Euro. Und in der Nacht zu Mittwoch stahlen sie aus der Marwitzer Straße ein Krad der Marke Zhejiang mit dem amtlichen Kennzeichen OHV-X 625. Hierfür drehten die Diebe offenbar aus einer Straßenlaterne die Sicherung heraus, schleiften das Krad 60 Meter und verluden es anschließend. Am Tatort wurden Schuh- und Reifeneindruckspuren gesichert.

Von MAZonline