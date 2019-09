Hennigsdorf

Unbekannte haben am Sonnabendmorgen gegen 0.55 Uhr versucht, in das Einkaufszentrum „Ziel“ am Postplatz in Hennigsdorf einzubrechen. Die Täter traten gegen die Schiebetüren und unternahmen zudem den Versuch, diese gewaltsames aufzudrücken – ohne Erfolg.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 500 Euro. Zudem ist das Einkaufszentrum videoüberwacht. Die Kriminalpolizei wertet derzeit die entsprechenden Aufzeichnungen aus.

Von MAZonline