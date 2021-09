Unfall: Achtjährige in Hennigsdorf von Auto angefahren

Hennigsdorf

Am Dienstag (14. September) gegen 18.10 Uhr befuhr ein 79-jähriger Autofahrer mit seinem VW die Rigaer Straße in Hennigsdorf. „An einer Ampelkreuzung wollte er nach rechts in die Marwitzer Straße abbiegen“, berichtete Daniel Fischer, Pressesprecher der Polizeidirektion Nord.

Leichte Verletzungen nach Unfall in Hennigsdorf

Dabei beachtete er offenbar einen Vater mit zwei Kindern nicht, der gerade bei grünem Ampellicht die Straße überquerte. In der Folge fuhr er ein achtjähriges Mädchen an. „Sie erlitt leichte Schürfwunden und konnte nach ambulanter Behandlung im Rettungswagen nach Hause entlassen werden“, erklärte der Pressesprecher. Der Vater und das Geschwisterkind blieben unverletzt.

