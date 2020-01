Hennigsdorf

Am Mittwochmittag (8. Januar) ereignete sich ein Unfall beim Abbiegen in der Hennigsdorfer Bötzowstraße. Eine 79-jährige Renault Fahrerin fuhr dabei von einem Grundstück und bog nach links ab. In weiterer Folge übersah sie einen von rechts kommenden 30-jährigen Renault Fahrer und kollidierte mit diesem. Beide Fahrzeuge blieben weiterhin fahrbereit. Der Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen mit etwa 1000 Euro beziffert.

Von MAZonline