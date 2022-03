Unfall in Hennigsdorf: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich

Hennigsdorf

Ein 33-jähriger Oberhaveler wollte am Sonntag (6. März) gegen 16 Uhr mit seinem Motorrad der Marke Aprilia in Hennigsdorf von der Waldstraße in die Feldstraße einbiegen und verlor dabei offenbar die Kontrolle über sein Motorrad.

„Der Mann stürzte und verletzte sich leicht, so dass er ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden musste“, berichtete Christin Knospe, Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord. Das Motorrad blieb weiter fahrbereit, der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Von MAZonline