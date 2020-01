Hennigsdorf

Ein neunjähriges Mädchen spielte am Donnerstagnachmittag (31. Januar) gegen 15.30 Uhr mit noch einem Kind in der Rathenaustraße mit einem Ball. Als dieser auf die Fahrbahn fiel, sprang die Neunjährige offenbar unvermittelt auf die Fahrbahn. Dort wurde sie vom Toyota eines 83-Jährigen erfasst, der nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Das neunjährige Mädchen wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Eltern des Mädchens waren vor Ort.

Lesen Sie dazu auch: Weitere Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin finden Sie auf unserer Themenseite.

Von MAZonline