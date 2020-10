Unfassbar: 19-Jährige wird Opfer eines Steinwurfes

Hennigsdorf

Heftige Kopfschmerzen, anhaltende Übelkeit, Schwindelgefühle und ein diagnostiziertes Schädel-Hirn-Trauma. Die 19-jährige Jeannine Uhn macht seit anderthalb Wochen keine einfache Zeit durch – und das alles nur, weil die junge Frau Opfer eines heimtückischen Angriffes zweier Jugendliche wurde. Doch was war passiert?

Jeannine Uhn ist eine talentierte Bogenschützin. Quelle: Verein

Am 21. September radelte die talentierte Bogenschützin vom Training nach Hause und erreichte gegen 19.30 Uhr die Hennigsdorfer Fontane-Siedlung. „Dort wird die Straße gemacht, da ist viel Kies und Schotter auf der Fahrbahn. Daher musste ich vom Fahrrad absteigen. Ich sah dann im Augenwinkel zwei Jugendliche, und als ich an ihnen vorbeilief merkte ich plötzlich ein dumpfen Treffer am Hinterkopf“, erinnert sich Jeannine Uhn. Wie sich später herausstellen sollte, wurde die Auszubildende von einem Stein am Hinterkopf getroffen, den die beiden Jugendlichen auf sie warfen. „Ich habe sie angeschrien was das soll, doch die beiden sind lachend weitergegangen. Ich habe mich aber nicht getraut ihnen hinterherzulaufen, da sie scheinbar auch alkoholisiert waren. Warum sie das taten, weiß ich bis heute nicht“, so die 19-Jährige ratlos.

Im Krankenhaus erhielt Uhn Fusionen vom Tropf. Quelle: Privat

Zu Hause angekommen klagte Uhn über Kopfschmerzen. „Ich bin dann zügig schlafen gegangen und habe gehofft, die Schmerzen gehen schnell weg. Vorher merkte ich noch beim abtasten der Stelle, das dort Blut war.“ Am nächsten Morgen sollten die Nachwirkungen des Steintreffers aber erst richtig spürbar werden. „Auf dem Weg zur Berufsschule war mir übel, ich hatte Schwindelanfälle und musste mich übergeben.“ Uhn begab sich zur Notaufnahme eines Krankenhauses, dort wurde ein Schädel-Hirn-Trauma diagnostiziert und sie musste einen Tag im Krankenhaus bleiben. Am 23. September, nach Verlassen des Krankenhauses, erstattete Uhn Anzeige gegen Unbekannt bei der Polizei. „Leider konnte ich an dem Abend nicht die Polizei informieren, da auch noch mein Handyakku alle war.“

Unverständnis und Ratlosigkeit

Auch zehn Tage danach klagt die 19-Jährige weiterhin über Übelkeit, Kopfschmerzen und Schwindelgefühle. „Mein Umfeld war geschockt und fassungslos, mir geht es genauso. Das war kein harmloser Jugendscherz, ich frage mich einfach, was in den Köpfen solcher Jugendlicher vorgeht“, zeigt sich Jeannine Uhn nachdenklich. In den sozialen Netzwerken machte die Auszubildende zur Sozialassistentin ihrem Unmut vor einigen Tagen Luft, aber eine Antwort oder Entschuldigung seitens der Täter – Fehlanzeige. Ein wenig ärgert sich die junge Frau auch über das Verhalten eines Mannes am besagten Abend. „Er lief auf der anderen Straßenseite, ist aber einfach weitergegangen.“ Angst auf die Straße zu gehen hat die 19-Jährige aber dennoch nicht. „Aber ich ärgere mich einfach unfassbar über diese Geschichte. Ich hoffe nun erstmal dass es mir bald wieder besser geht, verstehen werde ich es aber nie.“

Knut Hagedorn