Schon im November 2020 berichtete die MAZ über den Beginn des Prozesses gegen einen Hennigsdorfer. Am Montag ging er nun zu Ende. Ein Jahr und einen Monat Freiheitsstrafe lautete das Urteil. Wegen einschlägiger Vorstrafen und seiner ungesicherten Lebensverhältnisse sah das Oranienburger Schöffengericht keine Möglichkeit der Bewährung für Patrick H.. Der 31-Jährige zeigte sich im Wesentlichen geständig. So gab er zu, dass er am 4. Oktober 2019 bei „ Mäc Geiz“ in der Hennigsdorfer Havelpassage einen Weihnachtsstollen heimlich in seine Tasche gesteckt habe. Als ihn die Verkäuferin dabei ertappte, schlug er mit der Faust zu. Auch der zu Hilfe kommende Azubi bekam einen Schlag ab. Der Dieb flüchtete, kam aber kurz darauf nochmal zurück und griff sich drei Packungen Zigarettenfilter und verschwand.

Das brachte dem Angeklagten nun eine Gefängnisstrafe wegen Raubes und Körperverletzung ein. Im November 2019 war es bei „ Rossmann“ ein Müsliriegel, den Patrick H. mitgehen ließ. Er hatte dort wie in vielen anderen Hennigsdorfer Läden Hausverbot und war der Schrecken der Verkäuferinnen. Hausfriedensbruch und Diebstahl geringwertiger Sachen ist das aus Sicht der Richter.

Drogenkonsum seit er 13 Jahre alt war

Drei weitere Anklagen ließ das Gericht auf Antrag der Staatsanwältin wegen Geringfügigkeit einstellen und räumte dem Angeklagten eine verminderte Schuldfähigkeit bei seinen Taten ein. Es bezog sich dabei auf ein Gutachten. Ein medizinischer Sachverständiger hatte am ersten Verhandlungstag dem Angeklagten aufgrund jahrelangen Drogenmissbrauchs eine chronische Wesensveränderung bescheinigt. Seit seinem 13. Lebensjahr nimmt der gelernte Schlosser Drogen. „So wie die Leber durch Alkohol zerstört wird, ist es mit Drogen und dem Gehirn“, schätzte der Gutachter den Zustand des Angeklagten ein. Zu den Taten sagte der Experte, dass der Angeklagte wisse, „was verboten ist. Er ist nicht steuerungsunfähig, jedoch vermindert schuldfähig.“

Die Staatsanwältin hatte in ihrem Plädoyer ein Jahr und acht Monate Freiheitsstrafe beantragt. Die Verteidigerin sah ihren Mandanten durchaus auch als schuldig an, hielt jedoch eine Bewährungsstrafe für angemessen. Als Bewährungsauflage sollte ihrer Meinung nach eine Entziehungstherapie angestrebt werden.

Therapie im Gefängnis erfolgreicher

Dem folgte das Gericht nicht. Eine entsprechende Therapie könne im Gefängnis erfolgreicher gelingen als in Freiheit. Der Angeklagte geht keiner Arbeit nach, ist aufgrund seiner Erkrankung zurzeit gar nicht in der Lage dazu, so die Meinung der Richter.

„Bin froh, dass das jetzt erledigt ist“, waren die letzten Worte des Angeklagten, der momentan eine nicht bezahlte Geldstrafe absitzt und „so einen geregelten Tagesablauf wieder mal kennenlernt“, betonte der Vorsitzende Richter.

