Vermehrt Einbrüche in Hennigsdorf: Polizei gibt Hinweise

Hennigsdorf

Seit Mitte März stellt die Polizei vermehrt Wohnungseinbrüche und versuchte Einbrüche in Mehrfamilienhäuser in Hennigsdorf fest. Bislang Unbekannte gelangen durch die Hauseingangstür in einen Wohnblock und hebeln anschließend die Wohnungseingangstüren auf. Anschließend werden die Wohnungen nach Wertgegenständen und Bargeld durchsucht.

Hennigsdorf: Polizei gibt Hinweise an Anwohner von Mehrfamilienhäusern

Die Polizei bittet Mieter von Wohnungen in Mehrfamilienhäusern genau zu prüfen, wer nach Klingeln an der Hauseingangstür ins Haus gelassen wurde. Gegebenenfalls mit einem Blick in den Hausflur oder in einem kurzen Gespräch können Beobachtungen gemacht- und Unberechtigte abgeschreckt werden.

Bitte melden Sie sich bei der Polizei, sofern Sie verdächtige Personen am oder im Gebäude bemerken, die den Eindruck erwecken, sich dort unberechtigt aufzuhalten.

