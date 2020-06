Hennigsdorf

Einen Mercedes AMG, welcher in einer Tiefgarage in der Hennigsdorfer Heinestraße stand, versuchten bisher unbekannte Personen in der Zeit von Montagmorgen (22. Juni) bis Dienstagabend (23. Juni) aufzubrechen. Durch Einbringen eines spitzen Gegenstandes zwischen Fahrertür und Karosserie wurde die Gummidichtung am Fenster beschädigt. Der Schaden wird mit etwa 500 Euro beziffert.

