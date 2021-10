Vier Autos in einen Unfall in Hennigsdorf verwickelt

Hennigsdorf

Zu einem Unfall mit vier beteiligten Pkw und vier verletzten Personen kam es am Montagmorgen gegen 7.20 Uhr in Hennigsdorf. Eine 52-Jährige fuhr mit ihrem Ford auf der Ruppiner Straße vom Kreisverkehr kommend in Richtung Innenstadt und wollte an einer Kreuzung ihren Weg in Richtung Berlin fortsetzen.

Laut Angaben der Polizei, war sie dann unaufmerksam und fuhr auf einen an der Kreuzung stehenden Renault auf, der wiederum in einen VW hineinfuhr und dieser dann auf einen Mercedes auf. Zwei Personen kamen in ein Krankenhaus. Zwei Pkw waren zudem nicht mehr fahrbereit. Der Schaden liegt laut Polizei bei 15 000 Euro.

Von MAZonline