Vollsperrung der L172: Ein größerer Kran soll die Eisenbahnbrücke nun anheben

Hennigsdorf/Velten

Nachdem ein Schienenkran beim Anheben der Eisenbahnbrücke am vergangenen Mittwoch gescheitert war, schickt die DB Netz nun ein größeres Exemplar zur Unterführung am Hennigsdorfer Ortsausgang. Es rollt ein neuer „Hub-Gigant“ an, der die Brücke alte Brücke anheben soll, heißt es von der Hennigsdorfer Pressestelle dazu. Dazu muss die Landesstraße 172 zwischen Hennigsdorf und Velten ab Mittwoch, 12. Januar 2022, 10 Uhr, bis Freitag, 14. Januar 2022, 18 Uhr, voll gesperrt werden, kündigte die Bahn an.

Der Verkehr wird in der Zeit umgeleitet. Für den Fußgänger- und Radverkehr werde die Straße laut Hennigsdorfer Pressestelle weiter offen sein und nur unmittelbar während des Brückenaushubs stundenweise gesperrt werden. Die Brücke soll, wenn denn der Aushub dieses Mal klappt, im Hennigsdorfer Stahlwerk generalüberholt werden.

Auch beim Einbau gibt es eine Sperrung

Ein Spezialtieflader und der sechsachsige Autokran zum Entladen der Brücke auf dem Riva-Gelände würden dazu bereitstehen. Die Eisenbahnunterführung soll im Februar wieder zwischen den Brückenpfeilern am Hennigsdorfer Ortseingang installiert werden. Dann wird erneut eine zeitweise Straßensperrung nötig sein.

