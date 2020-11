Vom Brunnen bis zum Hahn: So läuft es im Hennigsdorfer Wasserwerk

Hennigsdorf

Rund 5000 bis 6000 Liter Wasser am Tag schickt das Hennigsdorfer Wasserwerk in der Regel in das Netz und versorgt damit Verbraucher Velten, Oberkrämer, Kremmen, Leegebruch und Germendorf. Doch wie ist der Weg des Wassers vom Brunnen bis zum Hahn? Die MAZ stattete OWA-Chef Günter Fredrich einen Besuch im Hennigsdorfer Wasserwerk ab, um mit ihm die einzelnen Stationen durchzugehen. Drei Mitarbeiter im Werk sorgen dafür, dass das Wasser fließt – von 6 Uhr bis 14.30 Uhr. Danach läuft das Werk automatisch weiter. Störungen in der Zeit danach werden aus der Zentrale in Falkensee kontrolliert.

In den Filteranlagen, hier die offene, werden unter anderem Eisen und Mangan entfernt. Quelle: Robert Roeske

Das Wasser kommt aus etwa 20 Brunnen auf dem Gelände sowie im Waldgebiet gegenüber des Wasserwerkes, die bis zu 40 Metern tief sind. Das Wasser kommt aus dem ersten bedeckten Grundwasserleiter. „Wenn private Brunnen versiegt sind, stört uns das nicht. Wir sind in ganz anderen Tiefen zwischen 20 und 40 Metern unterwegs“, erklärt Günter Fredrich. Hitzewellen im Sommer hätten also keine Auswirkungen für das Wasserwerk. Das Grundwasser kommt aus Richtung Velten und Bötzow, durch den langen Fließweg würden Bakterien und Keime abgetötet. Und das Wasser fließt in der Tat langsam durch die Kiesschichten: 30 bis 40 Jahre braucht es aus beiden Richtungen, bis es am Brunnen entnommen wird. Je nachdem, wie viel Wasser gebraucht wird, schalten sich automatisch Brunnen für die Förderung zu – oder eben wieder ab, wenn sie nicht mehr benötigt werden. All das geschieht mittlerweile vollautomatisch.

Die Reinwasserpumpen schicken das Wasser schließlich ins Netz. Quelle: Marco Paetzel

Über Rohrleitungen fließt das Wasser weiter in die – geschlossene und offene – Aufbereitungsanlage. „Da holen wir Eisen und Mangan raus sowie Schwefelwasserstoff und unter Umständen Kohlensäure“, so Owa-Chef Fredrich weiter. Eine Belüftungsanlage mischt dem Wasser Sauerstoff bei, damit die Eisenverbindungen, die sonst flüssig sind, flocken und dem Wasser entnommen werden können. Sogenannte offene Schnellfilter sammeln mit einer Kiesschicht das geflockte Eisen aus dem Wasser, das Mangan lagert sich an das Filterkorn in der Anlage an. Nebenan befindet sich die sogenannte geschlossene Filteranlage, wo ebenfalls Mangan und Eisen ausgefiltert wird – mangels sogenannten Luftmischern wird dieser Prozess dort realisiert, erklärt OWA-Chef Günter Fredrich.

Zu DDR-Zeiten in oberen Etagen kein Wasser mehr

Das gefilterte Wasser fließt über Zwischenpumpen in zwei riesige Vorratsbehälter, zweimal 2500 Kubikmeter groß – das ist etwa ein normaler Tagesbedarf. Sie wurden 2013 in Betrieb genommen. „Ohne die hätten wir einpacken können, weil die Bürger tags immer mehr entnehmen als nachts. Das ist unser Zwischenpuffer“, so Fredrich. Vorher fasste der Zwischenbehälter 350 Kubikmeter. „Das wäre innerhalb von 20 Minuten leergewesen“, so Fredrich. Dies hätten dann die Brunnen ausgleichen müssen. Zu DDR-Zeiten habe es deshalb abends in oberen Etagen kein Wasser mehr gegeben.

Auf den Rechnern sind alle Stationen des Wasserwerks aufgeführt

Sogenannte Reinwasserpumpen sorgen dafür, dass das schon gefilterte Wasser aus den Vorratsbehältern schließlich ins Netz geleitet wird. „Die Pumpen werden nach Druckmesspunkten innerhalb des Netzes gesteuert“, erklärt OWA-Chef Günter Fredrich. Diese Übertragen den Druckwert vor Ort und übermitteln den Pumpen, welcher Druck benötigt wird, damit auch an allen Orten Wasser ankommt. Dafür, dass beim Filterprozess des Wassers durch das Werk alles nach Plan läuft, sorgen drei Mitarbeiter. Unter anderem nehmen sie Wasser von den Filterkesseln und beproben es auf Mangan oder Eisen – so wird überprüft, ob die Anlage richtig läuft. Auch der Sauerstoffgehalt und der PH-Wert wird einmal monatlich von den Männern überprüft. Sie sitzen die meiste Zeit über an einem Rechner in einem Büro, das durch eine riesige Glasscheibe einen Blick auf die Reinwasserpumpen gewährt. Auf den Rechnern sind alle Stationen des Wasserwerks aufgeführt – vom Brunnen über die Aufbereitungsanlagen, einen Zwischenbehälter, den beiden Vorratsbehältern und den Reinwasserpumpen.

Von Marco Paetzel