Von Hennigsdorf-Nord in die ganze Republik: Wenn Opas alte Krawatten zum Erinnerungs-Etui werden

Hennigsdorf

Er war leidenschaftlicher Jäger und trug grüne Krawatten mit Hirsch und Auerhahn. Nach seinem Tod gab seine Tochter drei Schlipse in Sandra Schimmeles Schneiderei „Hemd’s Up“ und ließ sich daraus ein Etui schneidern – so kann sie jeden Tag an ihren Vater denken. „Oft ist es ja so, dass die Leute solche Kleidung verstorbener Familienmitglieder aufheben, aber dann liegen sie im Schrank herum. Wir machen daraus Alltagsdinge, die man immer um sich haben kann“, sagt Sandra Schimmele.

20 Modelle gibt es mittlerweile, vom Kissen über Etuis oder Laptophüllen bis hin zu Reisetaschen. Kunden müssen die Bekleidungsstücke per Paket in die Schneiderei schicken. Das Erinnerungsstück geht dann per Post zurück an den Kunden. Weltweit gebe es derzeit Lieferengpässe – nur eben bei alter Kleidung nicht. Und so hofft Sandra Schimmele auf ein gutes Weihnachtsgeschäft. „Am letzten Wochenende gab es schon viele Bestellungen aus der ganzen Republik“, sagt die 49-Jährige. Doch man muss nicht zwingend eigene Kleidung schicken, um sich etwas schneidern zu lassen.

Aus Hemden werden Blusen oder Kindersachen

2018 hat Sandra Schimmele die Räume im „Nordpol“ in Hennigsdorf-Nord gemietet, rund 78 Quadratmeter hat sie mit Verkaufsraum und Werkstatt. Sandra Schimmele schneidert schon, seit sie 15 Jahre alt ist. „Als Jugendliche hatte ich wenig Geld und wollte immer die schicksten Sachen haben“, erinnert sie sich. Als die 49-Jährige dann ihren Fulltime-Job als Managerin schmiss, erfüllte sie sich ihren Traum von der Schneiderei. Dabei fing sie mit maßgeschneiderten Hemden ihres Partners an, die nur etwas am Kragen verfärbt waren.

Das Geschäft sitzt im Nordpol. Quelle: Enrico Kugler

Aus Hemden schneidert sie bis heute Blusen oder Kindersachen. Die Kleidung kommt von Privatspendern, genauso bezieht Sandra Schimmele ihr Material aber auch direkt von Herstellern. Wenn etwa ein Knopfloch kaputt sei oder eine Naht nicht stimme, könne das Hemd nicht mehr verkauft werden. 2019 kam ihre erste Kollektion heraus, mit anderen kleineren Designern verkaufte Sandra Schimmele ihre Kleidung in kurzzeitig angemieteten Boutiquen – unter anderem in Berlin, Karlsruhe, Heilbronn oder Leipzig.

Zusammenarbeit für den guten Zweck

Doch das Thema Upcycling sei noch nicht so in der Gesellschaft angekommen. „Ich habe den einen oder anderen Stammkunden, kann aber noch nicht von Riesenerfolgen sprechen“, so Sandra Schimmele. Als es gerade besser ging, kam im Februar 2020 die Corona-Pandemie samt Lockdowns. Eine zeitlang nähten sie und ihre Schneiderin Carola Lück aus Gransee dann Mundschutz-Masken, doch auch das lief nicht so recht. In dieser Zeit kam die Idee auf, aus Krawatten etwas zu machen, weil sie ohnehin oft mit den Hemden gespendet würden. Schnell kamen Jeans, Anzüge oder Seidentücher als Stofflieferanten dazu.

Auch Laufkundschaft ist willkommen. Quelle: Enrico Kugler

Sandra Schimmele arbeitet unter anderem mit dem Textilhafen der BSR zusammen. Hier wird getragene Kleidung, die für Obdachlose nicht mehr geeignet ist, an Upcycler wie sie verkauft. „Mit dem Geld werden soziale Projekte unterstützt“, so Sandra Schimmele. Sie arbeitet auch mit Kleiderkammern zusammen – nimmt allerdings niemandem etwas weg. „Es sind Dinge, die dort keine Verwendung finden, etwa Anzüge“, so Sandra Schimmele, die auch mit zwei Berliner Behindertenwerkstätten zusammenarbeitet.

Leben kann sie von ihrem Geschäft noch nicht

Ihre Zielgruppen sind Frauen und Kinder. „Für eine Damenbluse bis Größe 40 brauche ich drei bis vier große Männerhemden. Wenn ich das für Männer machen würde, sieht es sehr zusammengestückelt aus.“ Restschnipsel ihrer Schneiderei wiederum gehen an das DRK Oranienburg, unter anderem werden daraus Putzlappen hergestellt. Es geht Sandra Schimmele darum, dass alles eine vernünftige Verwendung findet und nichts weggeschmissen wird. „Eine Jeans braucht 7000 Liter Wasser, bis sie fertig ist. Wenn man die nach einem halben Jahr wegschmeißt, ist das nicht umweltfreundlich“, sagt Sandra Schimmele.

Die Handarbeit hat ihren Preis, ein Etui fängt bei 16 Euro an, während ein Kulturtaschenset aus Erinnerungsstücken rund 95 Euro kostet. Leben kann Sandra Schimmele von ihrer Arbeit bislang noch nicht, das räumt sie ein. „Ich habe noch Ressourcen, weil ich früher sehr gut verdient habe. Aber ich glaube dran und gebe Gas“, sagt die Geschäftsfrau. Immerhin hat sie einen echten Trumpf in der Hand: „Mit der Idee in der Größenordnung mit der Modellauswahl sind wir die einzigen in Deutschland“, sagt die Hohen Neuendorferin. In Zukunft will sie mehr Modelle anbieten, zudem soll es Kleinserien ihrer Upcycling-Produkte geben.

Von Marco Paetzel