Von Toleranz und einer gespaltenen Gesellschaft: Siegfried Haff über sein neues Buch

Hennigsdorf

Siegfried Haff, Hennigsdorfer Pfarrer im Ruhestand, hat ein neues Buch veröffentlicht: „Leben und leben lassen – Wegzeichen für ein befreites und solidarisches Leben durch die Botschaft der Bibel“ lautet der Titel der Textsammlung, die nicht nur christlichen Menschen auf ihrem Lebensweg helfen kann. Im Mittelpunkt steht das Thema Befreiung, ein allumfassender Begriff, der schon immer eine große Bedeutung in Politik und Religion hatte, denke man nur an die Französische Revolution oder die Reformation. Ein Satz, den Siegfried Haff Ende der 1960er-Jahre von seinem Studentenpfarrer hörte, ließ ihn sein ganzes Leben nicht mehr los: „Ein Christ ist in jedem Land, in jeder politischen Struktur und in jeder Lebenssituation ein freier Mensch, weil er täglich von Gott befreit wird, von unheilvollen Bindungen, die uns immer wieder umhüllen und fesseln wollen.“ Er lernte, dass die Befreiung eine elementare Handlungsweise Gottes mit den Menschen darstellt.

Entscheidung, mit oder ohne Gott zu leben

„Nur der befreite Mensch ist wirklich fähig, ein lebendiges und angstfreies Leben zu führen“, erklärt der 76-Jährige, der auch sagt: „Es fängt mit der Entscheidung an, mit oder ohne Gottes guter Wegweisung sein Leben zu führen.“ Das Gefühl, dass sich die Gesellschaft immer mehr spaltet, hat Siegfried Haff zu seinem Buch inspiriert. „Ich habe manchmal den Eindruck, dass viele Menschen zu sehr auf ihr eigenes Verständnis von Kultur, Politik oder Religion pochen. So wird die eigene Sichtweise selbst zu einer Art Religion. Dass es viele Identitäten und Meinungen gibt, ist ja grundsätzlich gut. Die Frage ist nur, wie gehen wir in der Gesellschaft miteinander um?“ Haff erklärt: „Ich habe nichts dagegen, dass es verschiedene Identitäten gibt, aber man sollte die eigene nicht zur Religion machen. Toleranz ist da ein wichtiges Stichwort, ebenso Respekt. Deshalb habe ich das Buch auch Leben und leben lassen genannt.“ Haff erklärt: „Freiheit heißt nicht, dass jeder tun kann, was er möchte. Denn es gilt auch die Freiheit des anderen.“

Anzeige

Orientierung und Hoffnung auch für Menschen, die der Kirche nicht nahe stehen

Dass das Buch ausgerechnet dieses Jahr erscheint, hat nicht direkt etwas mit der weltweiten Corona-Krise zu tun, kann aber gerade jetzt helfen, Orientierung und Hoffnung zu geben. So befasst sich ein Kapitel zum Beispiel mit dem Thema Angst. Darin werden zunächst unzählige Gründe genannt, aus denen Menschen Angst haben: Finsternis, Gewitter, Strafe, Krankheit, Schmerzen, Leiden, Angst vor der Ungewissheit, vor dem Verlassenwerden, vor liebloser Kritik, vor unheimlichen, nicht genau berechenbaren Mächten oder vor dem Tod. Ob es einen Menschen gibt, der keine Angst kenn? „Sicherlich nicht“, stellt Siegfried Haff in seinem Buch fest. Doch manchmal könne es passieren, dass ein Mensch seine Angst völlig verliert, weil er sich ganz der Liebe Gottes öffnet. Haff beschreibt zwei Menschen, eine ältere Frau und einen jüngeren Mann, die beide im Sterben keine Angst haben, da sie sich ganz in Liebe eingehüllt fühlen. „Sollten wir nicht alle mehr Liebe versuchen, um mehr Angst zu vertreiben?“ fragt der Autor am Ende dieses Kapitels.

Weitere MAZ+ Artikel

Angst, Schuld und Vergebung

Neben der Angst werden noch viele weitere Themen beleuchtet, die jeden Menschen früher oder später in seinem Leben begegnen, so etwa Schuld und Vergebung. „Mir scheint, als spiele die Vorstellung, dass es Schuld geben könnte, nur noch da eine Rolle, dann freilich eine lebendige, wo Menschen sich gegenseitig Vorwürfe machen“, schreibt Haff. „Du bist Schuld – das rufen schon Kinder lautstark, vermutlich, weil sie von den Erwachsenen gelernt haben, dass es wichtig ist, wer Schuld hat, und noch wichtiger, dass man nicht selber, sondern dass eben der andere Schuld hat.“ Was mache ich mit meiner Schuld? Das fragen sich viele Menschen, die einen Fehler nicht mehr rückgängig machen können. „Aus Fehlern kann man lernen“, gibt Haff zu bedenken. Obwohl dieser Satz so bekannt ist, lohnt es sich, ihn wieder ins Gedächtnis zurückzuholen.

Kontakt zum Tauber-Verlag in Caputh

Anfang des Jahres traf Siegfried Haff zufällig mit der Verlegerin Barbara Tauber aus Caputh zusammen, mit der er über seine Idee zum Buch sprach. Geschrieben hat Pfarrer Haff schon immer, auch für die MAZ verfasste er regelmäßig Worte zum Wochenende, von denen auch einige im Buch enthalten sind. Das Buch ist auch eine Art Lebenshilfe für Leute, die der Kirche nicht so nahe stehen.

Info „Leben und leben lassen“ mit der ISBN 978-3-943462-21-0 ist in jeder Buchhandlung zu bestellen.

Von Wiebke Wollek