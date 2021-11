Hennigsdorf

Am Sonnabend (27. November) gegen 20.15 Uhr befuhr ein 66-jähriger Toyota-Fahrer die Schönwalder Straße in Hennigsdorf. Wie die Polizei mitteilte, missachtete er an der Kreuzung zur Fontanestraße einen VW, der von einem 52-Jährigen geführt wurde.

Die Freiwillige Feuerwehr Hennigsdorf rückte zur Unfallstelle aus. Quelle: Statusvier.de

Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand, es entstand jedoch ein erheblicher Sachschaden in Höhe von rund 31.000 Euro. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fontanestraße blieb für die Zeit der Unfallaufnahme für rund 60 Minuten voll gesperrt. Gegen den 66-jährigen Unfallverursacher leitete die Polizei ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Von MAZonline