Vorfahrt nicht beachtet: Unfall am Freitagmorgen in Hennigsdorf

Hennigsdorf

Zu einem Unfall kam es am Freitagmorgen (13. Januar) gegen 7.50 Uhr in der Fabrikstraße/Ecke Wolfgang-Küntscher-Straße in Hennigsdorf. „Eine 48-jährige Toyota-Fahrerin fuhr auf der Fabrikstraße in Richtung Hauptstraße, als ein 45-jähriger Lkw-Fahrer aus der Wolfgang-Küntscher-Straße kam und dabei offenbar die Vorfahrt der Autofahrerin missachtete“, erklärte Polizeisprecherin Christin Knospe.

Beim folgenden Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde die 48-Jährige leicht verletzt, Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Der Toyota war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei nach ersten Erkenntnissen auf rund 8000 Euro.

Von MAZonline